Pinneberg. David Görne und Marc Ostermann verwöhnen an drei Abenden 300 Feinschmecker im Hotel Cap Polonio. Es sind sogar noch Plätze frei.

Da sitzt er am Tisch im Hotel Cap Polonio und strahlt. David Görne, der Star-Gastkoch des Feinschmeckermenüs für das 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festival im hiesigen Restaurant Rolin, hat blendende Laune. Der Sternegastronom aus Rives-en-Seine in der französischen Normandie hat die bereits auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen in der Pinneberger Hotelküche kurzzeitig Küchenchef Marc Ostermann überlassen, um mit dem Hamburger Abendblatt zu sprechen.