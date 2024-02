Kreis Pinneberg. Regionalzüge und Busse in Schleswig-Holstein und Hamburg werden im SH-Tarif kostspieliger. So teuer wird es in den nächsten Wochen.

Das Reisen oder berufliche Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Zuge der Verkehrswende soll attraktiver werden – doch die Alternative zur Autofahrt wird nun einmal mehr teurer. Nah.SH, der öffentliche Nahverkehrsbetrieb Schleswig-Holsteins, erhöht ab April seine Ticket-Preise für Bahn und Bus.

Die Fahrkartenpreise werden angepasst, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Und weiter: „Die Preise für die Nutzung von Bussen und Bahnen des landesweit gültigen Schleswig-Holstein-Tarifs (SH-Tarif) werden um durchschnittlich 6,41 Prozent angehoben.“

Nah.SH: Teurere Tickets wegen „anhaltender Kostensteigerungen“

Die Preisanpassung sei erforderlich geworden, um die anhaltenden Kostensteigerungen auszugleichen und damit das Leistungsangebot zu sichern. René Reimers, Geschäftsführer der NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH, sagt: „Die wirtschaftliche Situation im Nahverkehr bleibt angespannt. Die Kosten für Personal, Energie und Material sind immens angestiegen. Ohne Preisanpassung wäre die Aufrechterhaltung des Fahrplanangebotes gefährdet.“

Das Unternehmen Nah.SH hat Beispiele für Preiserhöhung in der Mitteilung aufgeführt: Die Einzelfahrt von Hamburg nach Kiel – der Regionalexpress 70 hält auf der Strecke in Elmshorn – kostet dann 27,40 Euro statt bisher 25,90 Euro. Eine Tageskarte für die Gesamtdistanz kostet zwei Euro mehr – 35,90 Euro. Die Kleingruppenkarte auf dieser Strecke für fünf Personen kostet nun 43,30 Euro statt 40,30 Euro.

Von Elmshorn nach Kiel wird das Ticket 1,20 Euro teurer

In Elmshorn eingestiegen, müssen Bahnfahrer 19,70 Euro bis nach Kiel zahlen. Bis April sind es noch 18,50 Euro. In Richtung Hamburg kostet eine einfache Fahrt 6,20 Euro. Der Preis bleibt gleich. Ebenso wie das Ticket für die Strecke Tornesch nach Hamburg (Linie RB71) oder andersherum – 6,20 Euro.

Mehr zum Thema

Weil der Preis des Deutschlandtickets stabil bleibt, seien viele Fahrgäste jedoch gar nicht erst von der Preiserhöhung betroffen. Denn: Etwa 70 Prozent der Fahrten im SH-Tarif werden mit einem Deutschlandticket oder einem vergünstigen Deutschland-Jobticket unternommen, erklärt das Unternehmen. Bereits 300.000 Schleswig-Holsteiner nutzen laut Nah.SH dieses Angebot.

Der nun angepasste SH-Tarif wurde unter der Losung „Ein Land, ein Tarif, eine Fahrkarte“ eingeführt: Er gilt für Fahrten mit dem Nahverkehr in Schleswig-Holstein und bis nach Hamburg in den Nahverkehrszügen sowie in Regional- oder Stadtbussen. Die Fahrkarten gelten auch für alle Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv) und die Hafenfähren.

Weitere Informationen: www.nah.sh