Elmshorn. Beamte in einem Streifenwagen beobachten, wie der Mann am Nachmittag auffällige Geschäfte auf der Straße abwickelt. Sie wurden fündig.

Polizisten haben in Elmshorn einen Dealer festgenommen. Die Beamten wurden zufällig Zeugen, wie der 30 Jahre alte Mann einem Kunden Drogen verkaufte. Daraufhin griffen die Polizisten ein und stellten bei dem Mann diverse Betäubungsmittel sicher.

Gegen 16 Uhr am Donnerstag befanden sich die Beamten auf einer Streifenfahrt, als sie am Wedenkamp die Beobachtungen machten. Als der Streifenwagen stoppte, ergriff der Kunde die Flucht und entfernte sich schnellen Schrittes in Richtung der Straße Damm.

Elmshorn: Kunde flüchtet, Dealer lässt sich ohne Widerstand festnehmen

Der mutmaßliche Dealer jedoch verlieb vor Ort und wurde von den Beamten angesprochen. Der Elmshorner räumte auf Nachfrage ein, Marihuana dabei zu haben und stimmte einer Durchsuchung zu.

Dabei stießen die Polizisten auf mehrere verkaufsfertig abgepackte Tütchen Marihuana, ein Tütchen mit Kokain sowie eine Geldsumme im oberen dreistelligen Bereich, die aus dem Drogenverkauf stammen dürfte.

Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die Drogen und das Geld beschlagnahmten die Beamten. Letztlich entschied ein Staatsanwalt, den Elmshorner nach einigen Stunden im Polizeigewahrsam wieder laufen zu lassen.

Elmshorner wird sich wegen Handelns mit Drogen vor Gericht verantworten müssen

Auf die Beantragung eines Haftbefehls wurde also verzichtet. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Maßnahmen hat die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kripo Elmshorn übernommen.