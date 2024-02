Elmshorn. Zehn Minuten vor Feierabend erzwingt der unmaskierte Täter mit Waffengewalt die Herausgabe von Schmuck. Beute landet in Stofftasche.

In der Fußgängerzone von Elmshorn ist es am Donnerstagabend zu einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft gekommen. Gegen 17.50 Uhr betrat ein Mann das an der Marktstraße gelegene Geschäft und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Er flüchtete mit Geld und Schmuck.

Der Überfall ereignete sich zehn Minuten vor Geschäftsschluss. Der Täter hatte den Polizeiangaben zufolge eine blaue Stofftasche mitgebracht. Er übergab diese der Verkäuferin und zwang sie mit vorgehaltener Waffe, Schmuck, Perlen und Geld in die Tasche zu legen. Als dies passiert war, floh der Mann in unbekannte Richtung.

Überfall auf Juwelier: Unmaskierter Mann stürmt kurz vor Geschäftsschluss in Laden

Was genau der Täter erbeutete und welchen Wert die Gegenstände haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Räuber ist etwa 30 Jahre alt, schlank, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent und trug keine Maske.

Er war glattrasiert und trug keine Brille. Zu seiner Bekleidung ist lediglich bekannt, dass es sich um eine hellgrüne Jacke sowie eine dunkle Hose handelte. Auffällig war die mitgebrachte blaue Stofftasche.

Überfall auf Juwelier in Fußgängerzone: Polizei hofft auf Hinweise

Eine Großfahndung der Polizei mit allen verfügbaren Streifenwagen führte nicht zum Erfolg. Weil sich die Tat zur Geschäftszeit mitten in der Fußgängerzone abgespielt hat, erhofft sich die Polizei weitere Hinweise von Zeugen, die etwa den flüchtenden Täter gesehen haben Für die Ermittlungen ist die Kripo Elmshorn zuständig, die Mitarbeiter sind unter Telefon 04121/80 30 erreichbar.