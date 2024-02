Pinneberg. Auf dem Heimweg bricht der Mann zusammen. Wie schwer er verletzt und wie genau der Unfall in Pinneberg passiert ist, war zunächst unklar.

Der Lokführer einer S-Bahn hat am späten Donnerstagabend am Pinneberger Bahnhof einen Stromschlag erlitten. Der 52-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wie ein Pressesprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Gesundheitszustand des Mannes war zunächst unklar.

Der Lokführer habe am Abend die S-Bahn abstellen und verlassen wollen und dabei einen Stromschlag erlitten. Die genauen Hintergründe waren ebenfalls zunächst unklar. Nässe oder ein technischer Defekt könnte eventuell eine Rolle gespielt haben, hieß es vonseiten der Bundespolizei.

HVV: S-Bahn-Lokführer erleidet in Pinneberg Stromschlag und bricht zusammen

Inwiefern Gefahr durch einen fehlerhaften Zug bestehe, werde geprüft. In der Bahn hätten die Beamten einen weiteren Fahrgast aufgefunden. Dieser sei unverletzt aus der Bahn geholt worden. Die „Hamburger Morgenpost“ hatte zuvor berichtet.

dpa