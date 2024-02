Uetersen. 20 und 23 Jahre alte Täter bedrohen Gäste und Personal, um zwei Geldkassetten zu rauben. Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Nach dem Überfall auf eine Sportsbar in Uetersen hat die Polizei zwei 20 und 23 Jahre alte Männer festgenommen. Zwei Tage nach der Tat sitzt das Duo jetzt hinter Schloss und Riegel: Ein Richter schickte beide Männer in Untersuchungshaft.

Die beiden Täter hatten am Dienstag kurz vor 20.30 Uhr die Räumlichkeiten am Großen Sand betreten und sofort ein Messer gezogen. Damit bedrohten sie die anwesenden Personen, begaben sich hinter den Tresen und griffen sich dort zwei Geldkassetten mit den Einnahmen.

Überfall auf Sportsbar: Festnahmen in Wedel sowie Hamburg-Rissen

Mit ihrer Beute flüchtete das Duo in eine nicht bekannte Richtung. Die Polizei löste sofort eine Großfahndung mit allen verfügbaren Streifenwagen aus. Und die führte schnell zum Erfolg.

Ein Tatverdächtiger konnte wenig später in Wedel gestellt werden. Die zweite Person, die an der Tat beteiligt war, nahmen die Beamten am S-Bahnhof in Rissen fest.

Bei den möglichen Tätern handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus Hamburg sowie einen drei Jahre älteren Mann aus Schenefeld. Beide Personen kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor den Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe.

Der erließ nach Überprüfung der Beweislage gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl. Sie kamen daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten, wo sie vermutlich bis zum Prozess einsitzen werden.

Männern wird schwerer Raub vorgeworfen: Mindeststrafe fünf Jahre Haft.

Die Ermittlungen dauern an, der Vorwurf lautet auf schweren Raub. Die Mindeststrafe im Falle einer Verurteilung liegt für ein derartiges Delikt bei fünf Jahren.