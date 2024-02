Pinneberg. Das Stadtmarketing erwärmt mit frischer Idee vor der Drostei das Herz von Passanten. Im Dunkeln leuchtet das Symbol der Liebe sogar.

Im Februar spielt ja die Liebe eine ganz besondere Rolle dank des heiligen Valentin aus Rom, dem Schutzpatron der Liebenden. Das Stadtmarketing Pinneberg hat sich passend zum Thema Valentinstag, der am 14. Februar von verliebten Menschen gefeiert wird, einen neuen Selfie-Spot überlegt. An der Drostei ist ein großes, rotes Herz aufgestellt, beleuchtet mit LEDs. In den Bäumen darüber hängen weitere kleinere Herzen. Der perfekte Ort für Knutschfotos - und andere kreative Ideen.

„Ich dachte mir schon, dass es gut ankommt. Gerade für jüngere Menschen ist es eine witzige Idee, sich an einem Selfie-Spot zu fotografieren“, sagt Stadtmarketing-Chef Sebastian Hoyme. „Ab Minute eins wurden am Herz Bilder gemacht. Am Tag sind es viele Kinder mit ihren Eltern. Am Abend, wenn es dunkler wird, kommt das ein oder andere Pärchen und macht Bilder. Die ersten Küsse gab es bereits auch schon.“ Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass das Herz zwischen zehn und 23 Uhr rot aufleuchtet.

Selfie-Spot in Pinneberg: Das Herz vor der Drostei leuchtet sogar im Dunkeln

Das Stadtmarketing-Team freut sich auf Fotos mit ganz viel Liebe. Wer ein Selfie mit Herz macht, kann sich auf Instagram mit @stadtmarketing_pinneberg verlinken. „Pinnberg ist eine Stadt mit Herz“, sagt Sebastian Hoyme. So eine Aktion habe es in der Kreisstadt noch gar nicht gegeben. Sie soll insbesondere ein jüngeres Publikum ansprechen und für ein postivies Image Pinnebergs sorgen.

Zum Knutschen: Pinneberg zeigt mit dem neuen Selfie-Spot im Zentrum Herz. © Sebastian Hoyme | Stadtmarketing Pinneberg

Das Projekt wird aus Mitteln des Projektfonds „Pinneberg – Zentrum für Alle“ im Rahmen des Innenstadtprogramms des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein gefördert. Die Kosten belaufen sich auf einen unteren vierstelligen Bereich und umfassen auch die Schmetterlinge, die im Frühjahr wieder die Bäume in der Innenstadt zieren werden.

Wer es nicht pünktlich zum Valentinstag schafft, sich mit Herzchen im Bild zu verewigen, hat noch ein paar Tage dafür Zeit. Der Selfiespot bleibt bis Ende Februar aufgebaut.