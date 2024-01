Pinneberg. Die Fußgängerzone von Pinneberg wandelt sich mit einigen Neueröffnungen, hat aber auch noch Leerstände. Ein aktueller Überblick.

Natalie Mader kratzt mit einem Spachtel die Scheibe frei. Sie entfernt sie Reste einer Schaufensterfolie, mit der einst für Teppiche geworben wurde. Schon länger stand das kleine Geschäft am Fahltskamp 3 mitten in der Pinneberger Fußgängerzone leer. Nun kommt was Neues.