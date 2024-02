Kreis Pinneberg. In 14 Gemeinden soll kostenlos die Sicherheit der Hausanschlüsse überprüft werden. Diese Orte sind dran, das muss gemacht werden.

In insgesamt 14 Städten und Gemeinden im Kreis Pinneberg müssen sich Mieter und Hausbesitzer auf Kontrollen einstellen. Wie der Versorger SH Netz mitteilt, müssen Hausanschlüsse in rund 3.200 Gebäuden überprüft werden. Die kostenlose Kontrolle diene der Sicherheit in den eigenen vier Wänden.