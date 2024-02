Rellingen. Die Frau wollte über die Straße, als sie der Wagen eines 33-Jährigen erfasste. Das Opfer wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Eine Fußgängerin ist im Kreis Pinneberg bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau am späten Freitagabend eine Straße in der Gemeinde Rellingen an einer ausgeschalteten Ampel überqueren, als sie von einem BMW mit Hamburger Kennzeichen erfasst wurde. Beim Aufprall erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen.