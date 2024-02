Pinneberg. Sechs Kandidaten wollen den hoch dotierten Posten haben und die Nachfolge von Stefan Bohlen antreten. Jetzt gibt es einen Favoriten.

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, spannend und mit etwa 8300 Euro pro Monat gut dotiert. Die Stadt Pinneberg sucht seit wenigen Wochen eine neue Stadträtin oder einen neuen Stadtrat. Auf diese wichtige Position – der Stadtrat gilt als rechte Hand des Bürgermeisters – haben sich gleich mehrere Kandidaten beworben.

Im Hauptausschuss am Donnerstagabend haben sich nach intensiver Prüfung der eingegangenen Bewerbungsunterlagen insgesamt sechs Bewerber und Bewerberinnen vorgestellt. Die Öffentlichkeit war bei dieser Vorstellungsrunde ausgeschlossen - wie üblich bei Personalangelegenheiten.

8300-Euro-Job im Rathaus: Bürgermeister Thomas Voerste spricht sich für Bollwahn aus

Doch im Anschluss an die nicht öffentliche Sitzung kristallisierte sich heraus, dass ein Kandidat besonders überzeugen konnte. Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) teilte in einer Pressemitteilung am Freitag zumindest seinen Favoriten mit: „Ich schlage vor, Herrn Jens Bollwahn zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum hauptamtlichen Stadtrat der Stadt Pinneberg zu ernennen. Und ich freue mich, dass die Pinneberger Politik geschlossen einen gleichlautenden Vorschlag eingebracht hat.“

Pinnebergs neuer Verwaltungschef kann aber nur einen Favoriten vorschlagen. Über die endgültige Ernennung entscheidet die Politik in der Ratsversammlung am kommenden Donnerstag, 15. Februar. Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Buntes Pinneberg stehen allerdings geschlossen hinter dem Wahlvorschlag. Damit wären gleich beide Führungsstellen im Rathaus mit frischen Leuten besetzt.

Möglicher Stadtrat hat gute Reputation: Er ist Kämmerer beim Kreis Pinneberg

Jens Bollwahn ist seit Dezember 2007 als Leiter des Fachdienstes Finanzen und Controlling (Kämmerer) beim Kreis Pinneberg beschäftigt und außerdem seit 2012 Geschäftsführer der Stiftung Landdrostei. Zudem ist der 53-Jährige Mitglied im Projektfondsbeirat des Pinneberger Innenstadtprogramms „Zentrum für Alle.“

Das Dezernat, das er übernehmen würde, umfasst derzeit den Fachbereich Innerer Service (mit den Fachdiensten Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen sowie den Sachgebieten IT, Organisation, Integration, Controlling und Beteiligungsmanagement sowie Feuerwehrwesen) und den Fachbereich Bürgerservice (mit den Fachdiensten Bürgerdienste und Ordnungsamt, Soziale Leistungen sowie Verkehr).

Darüber hinaus ist der Stadtrat der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg (KSP) zugeordnet. Eine Änderung des Dezernats bleibt aber vorbehalten. Wer die anderen Bewerber sind, dazu wollen weder Verwaltung noch Politik etwas sagen.

Alter Stadtrat Stefan Bohlen ist jetzt neuer Bürgermeister in Kaltenkirchen

Die wichtigste Stelle im Rathaus nach der des Bürgermeisters war frei geworden, nachdem Stefan Bohlen (CDU) in Kaltenkirchen zum Bürgermeister gewählt wurde. Der 40-Jährige hatte sein neues Amt am 1. Januar angetreten.

Mehr zum Thema

Die Stelle für den hauptamtlichen Ersten Stadtrat war ausgeschrieben worden. Als Top-Beamter gilt die Besoldungsgruppe B 3 SHBesG, also 8390 Euro pro Monat. Bohlen war der Erste hauptamtliche Stadtrat. Er hatte 2019 die Nachfolge des langjährigen ehrenamtlichen Stadtrats Klaus Seyfert übernommen.