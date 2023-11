Pinneberg: 8000-Euro-Posten im Rathaus frei - was Bewerber können müssen

Pinneberg. Im Pinneberger Rathaus herrscht Wechselstimmung: Spätestens seit der Bürgermeisterwahl ist klar, dass es mit Thomas Voerste im neuen Jahr einen neuen Verwaltungschef in der Kreisstadt geben wird. Doch die Position der „Nummer zwei“ im Rathaus ist nach wie vor unbesetzt, wenn Stefan Bohlen seinen Posten als Erster Stadtrat im Januar räumen wird, um sein Bürgermeisteramt in Kaltenkirchen anzutreten. Darum wird nun per Stellenausschreibung sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gesucht.

„Da der bisherige Stelleninhaber vorbehaltlich seiner Ernennung zum Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen die Stadt verlässt, sucht Pinneberg ab dem 1. Januart 2024 zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine*n hauptamtliche*n Stadträtin/Stadtrat (m/w/d)

für die Amtszeit von sechs Jahren“, heißt es in der Stellenbeschreibung. Es gelte die Besoldungsgruppe B 3 SHBesG, also 8390 Euro pro Monat.

Neuer Stadtrat in Pinneberg: Damit wirbt die Stadt um Bewerber

Pinneberg brüstet sich beim Werben um neue Top-Beamte mit Vorzügen wie „beliebter Wohnort im Grünen nordwestlich von Hamburg“ und als „attraktive Arbeitgeberin“. 470 engagierte Mitarbeiter würden sich gern um die Anliegen der 45.000 Einwohner kümmern. Toleranz, Respekt und Vielfalt seien der Verwaltung wichtig.

Die neue Stadträtin oder der neue Stadtrat leite das Dezernat nach den Weisungen des Bürgermeisters. Das Dezernat umfasst derzeit den Fachbereich Innerer Service (mit den Fachdiensten Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen sowie den Sachgebieten IT, Organisation, Integration, Controlling und Beteiligungsmanagement sowie Feuerwehrwesen) und den Fachbereich Bürgerservice (mit den Fachdiensten Bürgerdienste und Ordnungsamt, Soziale Leistungen sowie Verkehr).

Rataus Pinneberg: Diese zusätzlichen Leistungen gibt es

Darüber hinaus ist der Stadträtin oder dem Stadtrat der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg (KSP) zugeordnet. Eine Änderung des Dezernats bleibe aber vorbehalten. Am Ende des Bewerbungsverfahrens wählt die Ratsversammlung die Stadträtin oder den Stadtrat. Das Vorschlagsrecht stehe dem Bürgermeister, den Fraktionen und den einzelnen Mitgliedern der Ratsversammlung zu.

Die Stadt bietet einen Fahrtkostenzuschuss zum HVV-ProfiTicket, dem Deutschlandticket oder dem NAH.SH-Jobticket. 30 Tage Urlaub im Jahr seien obligatorisch. Zudem werden umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement etwa mit Firmenfitness in Kooperation mit EGYM Wellpass geboten. Auch die „Stärkung des Zusammenhalts durch gemeinschaftliche Aktivitäten“ soll im neuen Job des Stadtrats nicht zu kurz kommen.

Bewerbung um Stadrat: Was Bewerber mitbringen müssen

Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. Auch schwerbehinderte Menschen genießen unter diesen Voraussetzungen Vorrang. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund ist ausdrücklich erwünscht.

Erwartet wird von Bewerbern die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, das Einstiegsamt der Fachrichtung Allgemeine Dienste oder eine gleichwertige Qualifikation. Von Vorteil seien Führungserfahrung, idealerweise in einer Verwaltung, die Fähigkeit zur Führung und Motivation von Mitarbeitern sowie einschlägige Kenntnisse über neue Steuerungsmethoden, Projektmanagement, Prozessanalyse und -optimierung und Konfliktmanagement

Stadtrat sollte kooperations- und teamfähig sein

Auch fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Personalrecht, Ordnungsrecht, Sozialrecht und Verkehrsrecht seien Voraussetzung. Eebenso wie Sachkunde auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung. Die Fähigkeit zum analytischen, komplexen, unternehmerischen und wirtschaftlichen Denken und Handeln sowie Kooperations- und Teamfähigkeit stehen neuen Bewerbern auch gut zu Gesicht.

Wer also gern „konzeptionell arbeitet, plant und organisiert, Veränderungen und Innovationen offen gegenübersteht und ein kundenfreundliches, dienstleistungs- und lösungsorientiertes Auftreten und Handeln“ mitbringten, kann sich gern bewerben.

Rathaus Pinneberg: Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt

Die Bewerbung sollte unter Angabe der Referenznummer „2023_123“ per E-Mail bis zum 14. Januar an bewerbung@stadtverwaltung.pinneberg.de oder an die Stadt Pinneberg, Fachdienst Personal, Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg geschickt werden. Aus Sicherheitsgründen können elektronische Bewerbungen nur im PDF-Format angenommen werden.

Die Pinneberger Ratsversammlung mit ihren 17 CDU-Abgeordneten, den elf Sozialdemokraten, den zehn Grünen, der fünfköpfigen Fraktion Buntes Pinneberg sowie den fünf FDP-Abgeordneten wählen im neuen Jahr den Stadtrat. Bewerber sollen deshalb auch erklären, ob sie mit der Weitergabe ihrer Bewerbungsunterlagen an die Fraktionen der Ratsversammlung der Stadt Pinneberg einverstanden sind.