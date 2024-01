Autodiebstahl-Serie: Täter klauen nun 30.000 Euro teuren BMW

Tatort im Kreis Pinneberg: Autodiebe haben in Schenefeld dreimal innerhalb weniger Wochen zugeschlagen (Symbolfoto).

Schenefeld. Treiben Serientäter in Schenefeld ihr Unwesen? Die Polizei vermeldet den dritten Diebstahl eines hochwertigen Pkw innerhalb weniger Wochen. Betroffen war dieses Mal ein BMW, der an der Straße Kleiner Styg abgestellt war.

Die Autodiebe schlugen vermutlich in der Nacht zu Donnerstag zu. Der Besitzer hatte das Sportcoupé Cabrio mit Pinneberger Kennzeichen am Mittwoch um 20 Uhr dort abgestellt. Als er am Donnerstag um 8.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, war dieses nicht mehr vor Ort.

BMW in Schenefeld gestohlen: Polizei schätzt den Zeitwert auf 30.000 Euro

In der Zwischenzeit müssen sich die Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem BMW verschafft, diesen angelassen und fortbewegt haben. Die Kripo schätzt den Zeitwert des Autos auf 30.000 Euro. Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zu den beiden anderen Taten in der Stadt aus der jüngsten Vergangenheit gibt.

Schon zwischen dem 10. und dem 11. Dezember war an der Lornsenstraße ein SUV der Marke Hyundai entwendet worden. Das Fahrzeug war erst zwei Jahre alt, seinen Wert wurde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 16.30 Uhr am 10. Dezember dort abgestellt. Genau 24 Stunden später bemerkte er den Verlust.

Und auch in der Nacht zum 21. Dezember erwischte es dann erneut einen Hyundai SUV. Das Fahrzeug mit Kennzeichen aus Oberspreewald-Lausitz (OSL) parkte an der Straße Borgfelde, dort waren die Autodiebe zwischen 19.18 und 3.15 Uhr am Werk.

Nach erneutem Autodiebstahl in Schenefeld: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeiangaben gibt es bisher keine Hinweise auf den Verbleib der drei gestohlenen Fahrzeuge. Die Ermittlungen liegen in allen drei Fällen bei der Kripo Pinneberg. Wer im Fall des aktuellen Diebstahls verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des BMW hat, meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.