Wedel. Als die ganze Familie nach Hause kommt, bemerken die Jüngsten die Kriminellen. Das half, um die Täter in die Flucht zu schlagen.

Heimkehrende Bewohner haben in Wedel zwei Einbrecher überrascht. Die beiden Männer waren am Dienstagnachmittag gerade dabei, in das Reihenhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße einzudringen, als die Bewohner nach Hause kamen.

Die Familie kehrte demnach gegen 14.25 Uhr in das Gebäude zurück, als die Kinder auf Geräusche aufmerksam wurden, die von der Rückseite des Reihenhauses kamen. Das teilten sie sofort den Erwachsenen mit. Als diese nach dem Rechten sahen, bemerkten sie noch zwei Täter, die fluchtartig das Grundstück verließen.

Zeugin sieht die flüchtenden Täter durch den Egenbüttelweg laufen

Eine weitere Zeugin bemerkte die wegrennenden Männer kurze Zeit später im Egenbüttelweg und meldete sich ebenfalls bei der Polizei. Die Beamten fahndeten sofort im Umfeld des Tatortes nach den Flüchtenden, dieses war jedoch nicht erfolgreich.

Einer der Täter wird als 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug eine schwarze Steppjacke und eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen an den Beinen sowie weiße Schuhe. Auf dem Kopf hatte diese Person eine schwarze Wollmütze aufgesetzt, sie trug einen schwarzen Rucksack.

Der Komplize ist mit einem geschätzten Alter von 50 Jahren deutlich älter. Er wird als übergewichtig beschrieben. Seine Kleidung bestand aus einem dunkelgrünen Pullover, einer schwarzen Weste, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an den Beinen sowie schwarzen Schuhen. Auf dem Kopf trug der Mann eine dunkle Wollmütze.

Einbrecher bei Tat überrascht: Kripo sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht weitere Personen, die die Täter im Umfeld der Gerhart-Hauptmann-Straße gesehen haben. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de erreichbar.