Kleinwagen rammt Fußgänger: Unfallfahrerin fährt einfach weg

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Quickborn, bei der am Dienstagabend ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt wurde.

Quickborn. Nach einer Unfallflucht in Quickborn ermittelt jetzte die Polizei. Am Dienstag hatte die bisher unbekannte Fahrerin eines Kleinwagens im Kreuzungsbereich Kieler Straße/Pinneberger Straße einen Fußgänger touchiert, der dort die Fahrbahn überquerte.

Gegen 18 Uhr befand sich der Fußgänger an der Kreuzung, wo er die Pinneberger Straße in der dortigen Fußgängerfurt in Gehrichtung Hasloh überquerte. In diesem Moment bog der dunkle Kleinwagen von der Kieler Straße nach links in die Pinneberger Straße ab und berührte den Mann.

Unfallflucht: Flüchtige Fahrerin hat lange Haare und ist etwa Mitte 30

Nach Polizeiangaben wurde das 40 Jahre alte Unfallopfer dabei leicht verletzt. Nach einem kurzen Blickkontakt mit dem Opfer entfernte sich die Kleinwagenfahrerin in Richtung Pinneberg.

Der Fußgänger erstattete etwas später Strafanzeige bei der Polizei. Der Geschädigte schätzt das Alter der Fahrerin auf 30 bis 40 Jahre. Sie hat dunkle, längere Haare. Beim Fahrzeug könnte es sich um ein asiatisches Fabrikat handeln.

Die Polizeistation Quickborn sucht jetzt weitere Zeugen des Geschehens, die eventuell Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Laut dem Opfer befand sich unter anderem eine Frau mit ihrem Hund an der Kreuzung, die den Unfall beobachtet haben müsste.

Hinweise zu dem Unfall und der flüchtigen Fahrerin werden von der Polizei in Quickborn unter der Telefonnummer 04106-63000 entgegengenommen.