Pinneberg: Blitzschnelle Minuten-Gangster rauben Tankstelle am Damm aus

Polizei Pinneberg Minuten-Gangster rauben Tankstelle in Windeseile aus

Pinneberg. Zwei maskierte Täter haben am Montagabend eine Tankstelle in Pinneberg überfallen. Die mit Messern bewaffneten Männer flüchteten mit 500 Euro aus dem Tankcenter Pinneberg. Wie die Polizei anhand von Videoaufnahmen dokumentieren kann, hat die Tat nicht einmal eine Minute gedauert.

Kurz vor 21 Uhr betraten die Männer den Verkaufsraum der am Damm gelegenen Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kunden anwesend, lediglich der Mitarbeiter befand sich hinter dem Verkaufstresen.

Tankstellenüberfall: Einer der Täter nimmt alle Scheine aus der Kasse

Beide Täter hatten sich mit Küchenmessern bewaffnet und bedrohten damit den Angestellten. Einer der Männer ging hinter den Verkaufstresen und nahm sich die Scheine aus der Kasse. Der entwendete Betrag dürfte etwa 500 Euro betragen. Anschließend flüchteten beide zu Fuß.

Die gesamte Tat hat nach Auswertung der Videoaufzeichnung etwa eine Minute gedauert. Laut den Bildern und den Angaben des Opfers war einer der Täter etwa 1,80 Meter groß, trug eine dunkelgrüne Sweatshirtjacke mit weißen Kapuzenbändern und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Weiter war er mit einer blauen Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite bekleidet, er trug blaue Einweghandschuhe sowie entweder eine schwarze Sturmmaske oder ein schwarzes Tuch vor Mund und Nase.

Tankstelle in Pinneberg überfallen: Beide Täter waren maskiert und bewaffnet

Sein Komplize ist mit einer Körpergröße von 1,70 Meter etwas kleiner. Seine Bekleidung bestand aus einer grauen Jacke sowie einer dunklen Jogginghose, dunklen Schuhe mit weißem Nike-Zeichen sowie ebenfalls einer schwarzen Sturmmaske oder Tuch vor Mund und Nase. Diese Person hatte eine dunkle Umhängetasche dabei.

Die beiden Räuber könnten nach ersten Erkenntnissen Fahrräder zur weiteren Flucht in der Nähe der Tankstelle abgestellt haben. Zwei weglaufende Personen mit Fahrrädern wurden von Zeugen in unmittelbarer Nähe am Oberen Ehmschen gesehen. Dort ließen sie ein Damenfahrrad zurück, bei dem die Kette abgegangen war. Das zweite Fahrrad wurde nicht gefunden. Eine Großfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Laut Zeugen könnten die Räuber etwa 20 Jahre alt sein und dunkle Haare haben

Ausgehend von der Annahme, dass es sich bei den beiden Männern um die Räuber gehandelt hat, kann als Beschreibung noch angegeben werden, dass beide etwa 20 Jahre alt sind und schwarze Haare haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld der Tankstelle verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04101/20 20. zu melden