Polizei Elmshorn: Horror auf dem Heimweg - Sextäter greift Frau (23) an die Brust

Das 23 Jahre alte Opfer wird mitten in der Nacht von zwei Männern bedrängt, ehe es zu einem Übergriff mit Schlag ins Gesicht kommt.

Nach einem Sexauldelikt fahndet die Polizei in Elmshorn nach zwei Männern. Einem von ihnen wird sexuelle Nötigung vorgeworfen.

Polizei Elmshorn Horror auf dem Heimweg: Sextäter greift Frau an die Brust

Elmshorn. Eine 23 Jahre alte Frau ist in Elmshorn Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Tat hat sich am frühen Montagmorgen an der Straße Lieth ereignet. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung der Täter nach Hinweisen.

Den Angaben der Polizei zufolge war die Frau zwischen 3 und 5 Uhr auf dem Gehweg in unmittelbarer Nähe des Heidmühlenweges unterwegs, als sie zunächst von zwei Männern angesprochen wurde. Kurze Zeit später packte sie einer der Täter am Arm, hielt sie fest und berührte sie im Brustbereich.

Elmshorn: Frau wird von einem Mann gepackt und betatscht

Als die 23-Jährige sich zur Wehr setzte, schlug ihr der Mann einmal ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Heidmühlenweg. Das Opfer hat nicht sofort die Polizei gerufen, sondern erst nachträglich Anzeige erstattet. Daher war eine Fahndung nach den Tätern vor Ort nicht möglich.

Es soll sich um zwei Männer im Alter zwischen 28 und 35 Jahren handeln. Beide sind etwa 1,85 Meter groß, hatten dunkle Augen und trugen Vollbart. Weiter ist noch bekannt, dass beide Personen dunkle Winterjacken trugen.

Nach sexueller Belästigung: Kripo Elmshorn sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und hofft, dass sich aufgrund der Beschreibung Zeugen melden, die die Täter in den frühen Morgenstunden des Montags gesehen haben. Hinweise unter Telefon 04121/80 30.

