Die Neujahrsempfänge 2024 im Kreis Pinneberg - hier knallen die Korken

Pinneberg. Die Zeit ist einmal mehr reif für die Neujahrsempfänge im Kreis Pinneberg: Traditionell bieten sie gute Gelegenheiten, Kontakte zu pflegen, auf das neue Jahr anzustoßen, ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen. Man erinnert sich gemeinsam an das alte Jahr, Menschen, die etwas besonderes geleistet haben, werden geehrt. Gastgeber und Gäste blicken zuversichtlich auf das neue, wagen einen Ausblick auf das, was kommt. Hier ein Überblick.

SPD lädt zum Neujahrsempfang in Elmshorn

Den Neujahrsempfang der Stadt Elmshorn richtet traditionell die SPD aus. Mit Sekt und Klönschnack wollen die Sozialdemokraten am Sonntag, 7. Januar, im Elmshorner Industriemuseum, Catharinenstraße 1, das neue Jahr einläuten. Die SPD-Ortvereinsvorsitzende Beate Raudies wird den Neujahrsempfang um 11 Uhr eröffnen.

Die Neujahrsrede hält der Bundestagsabgeordnete des Kreises Pinneberg, Ralf Stegner. Mit dabei ist auch Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje, der wie in den vergangenen Jahren die Veranstaltung mit einem Grußwort aus dem Rathaus bereichern wird. Alle Elmshornerinnen und Elmshorner sind herzlich eingeladen.

Jugend im Ehrenamt stellt sich beim Pinneberger Neujahrsempfang vor

Unter dem Motto „Pinnebergs Jugendliche im Ehrenamt“ findet am 14. Januar um 14 Uhr der Neujahrsempfang der Stadt Pinneberg in der Rübekamphalle, Rübekamp 13, statt. Verschiedene ehrenamtliche Jugendgruppen aus der Stadt Pinneberg haben die Möglichkeit, sich und ihre Tätigkeiten zu präsentieren. Eingeladen sind Gruppen aus unterschiedlichen Vereinen und Verbänden von den Stage-Kids der Waldenauer Speeldeel bis zur THW-Jugend.

Der neue Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos), der am 10. Januar sein Amt im Pinneberger Rathaus antritt, wird seine erste offizielle Rede halten und die Pinneberger begrüßen. Wie in den vergangenen Jahren wird auch bei diesem Neujahrsempfang ein Unternehmen geehrt, dass sich maßgeblich für die Stadt Pinneberg engagiert hat. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Marktplatz und auf dem Parkplatz unter der Hans-Hermann-Kath-Brücke, Elmshorner Straße 7.

Neujahrsempfang in Schenefeld: Ehrenpreis wird verliehen

Stadtpräsident Holm Becker und die frisch wiedergewählte Bürgermeisterin Christiane Küchenhof laden zum Neujahrsempfang der Stadt Schenefeld am Sonntag, 14. Januar, von 11.30 Uhr an, im Ratssaal der Stadt Schenefeld. Ihm geht ein gemeinsamer Gottesdienst von 10 Uhr an in der Paulskirche, Kirchenstraße 2, voraus.

Der Ehrenpreis der Stadt Schenefeld für das Jahr 2023 geht an den gemeinnützigen Verein WegGefährten. Er wurde 2017 von Eltern und Freunden junger Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gegründet. Der Verein engagiert sich bei der Entwicklung eines Mehrgenerationenhauses, in dem Menschen mit Behinderung zusammen mit Studenten in Wohngemeinschaften leben. Die Ehrung und die Übergabe des Preises im Wert von 2000 Euro erfolgen auf dem Neujahrsempfang.

Neujahrsempfang in Uetersen mit Musik und Ehrung

Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) und Bürgervorsteher Baris Karabacak (CDU) laden ebenfalls am 14. Januar zum Neujahrsempfang in der Mensa „KantUene“, Bleekerstraße 2, ein. Sie begrüßen die Bürgerinnen und Bürger von 10 Uhr an. Von 11 Uhr an halten Beide Ansprachen zum neuen Jahr.

Die Band Not Related begleitet die Veranstaltung musikalisch. Außerdem ist eine Eintragung ins Goldene Buch der Stadt vorgesehen. Wem die Ehre zuteil wird, wird erst auf dem Empfang verkündet.

Kreisjugendring Pinneberg lädt zum 28.Neujahrsempfang

Der Kreisjugendring Pinneberg e.V. begrüßt am Sonntag, 14. Januar, von 13 Uhr an Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft und Vertreter der Kinder- und Jugendverbandsarbeit aus dem Kreis Pinneberg ins Victor-Andersen-Haus, Düsterlohe 5, in Barmstedt, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Es ist mittlerweile der 28. Neujahrsempfang.

Nach einer kurzen Begrüßungsrede des Vorsitzenden sind alle zum offenen Dialog bei einem Imbiss eingeladen. Wer etwas mehr Gesprächsbedarf hat, darf sich am „Tisch ohne Thema“ zum gemeinsamen Austausch begeben. Hier können Themen des Vormittags (Bildung für nachhaltige Entwicklung), Anliegen zur Europawahl und weitere Themen auf Augenhöhe ausgetauscht werden.

Neujahrsempfang in Wedel: Ehrennadel wird verliehen

Am Sonntag, 21. Januar, um 11.15 Uhr beginnt der traditionelle Neujahrsempfang im Rathaus der Stadt Wedel. Hierzu laden der Stadtpräsident Julian Fresch und Bürgermeister Gernot Kaser Bürgerinnen und Bürger, Verantwortliche in Unternehmen, Vereinen und Institutionen ein. Im Rahmen des Programms werden die Ehrennadeln für verdiente Bürgerinnen und Bürger übergeben.

„Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände in Wedel tragen gemeinsam Verantwortung für die Entwicklung unserer schönen Stadt. Diese Gemeinsamkeit soll bei den Gesprächen in ungezwungener Atmosphäre vertieft werden“, so Kaser und Fresch. Das Rathaus sowie die Tiefgarage sind von 10 Uhr an für den Einlass geöffnet.

Auch auf den Dörfern wird zum Neujahrsempfang geladen

Auch auf den Dörfern wird das neue Jahr festlich begrüßt. Am Sonntag, 7. Januar, von 15 bis 17 Uhr lädt Ellerbeks Bürgermeister Seebold zum Neujahrsempfang im Kulturtreff, Rugenbergener Mühlenweg 1, ein. Bei lockerer Atmosphäre und bei Berliner und Sekt möchte er mit den Gästen auf das neue Jahr anstoßen. Ebenfalls am 7. Januar empfängt Moorreges Bürgermeister Wolfgang Balasus (CDU) Bürger und Bürgerinnen von 10 Uhr an. Ebenfalls am 7. Januar lädt die Kummerfelder Feuerwehr von 11 bis 13 Uhr zum Neujahrsempfang in die Feuerwache.

Mehr zum Thema

In Appen wird am Donnerstag, 11. Januar, von 19.30 Uhr an im Bürgerhaus, Hauptstraße. In Klein Nordende wird am 14. Januar von 10.30 Uhr an in der Bürgermeister-Hell-Halle, Schulstraße 30, auf das neue Jahr angestoßen. Gegen 11 Uhr wird Bürgermeister Andreas Kamin seine Neujahrsansprache halten. Um unsere Jüngsten kümmert sich das Team vom Schülertreff.

Neujahrsempfänge auch in Bokholt-Hanredder, Holm und Hetlingen

Die Gemeindevertretung Bokholt-Hanredder lädt am 14. Januar von 12 bis 14 Uhr ihre Bürger herzlich ein zum Neujahrsempfang mit Klönschnack und buntem Programm, musikalisch umrahmt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Für die Planung wird um Anmeldung bis zum 7. Januar unter Angabe der Personenzahl und Alter der Kinder gebeten: 04123/9215860 oder tickets@bokholt-hanredder.de

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Holm lädt am Freitag, 19. Januar, ins Dörpshus. In Hetlingen wird am Sonntag, 21. Januar, von 11 Uhr an in der Mehrzweckhalle bei Gesang, Suppe und einer Rede des Bürgermeisters Michael Rahn gefeiert. Unter anderem werden historische Modelle der Hetlinger Schanze ausgestellt.