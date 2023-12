Polizei: Stumpfsinnige Serieneinbrecher hören nicht auf – Falle schnappt zu

Die Polizei hat ein kriminelles Duo in Tornesch festgenommen. Der Mann und die Frau hatten drei Taten nacheinander begangen.

Der dritte Wohnungseinbruch im Kreis Pinneberg war zu viel: In Tornesch hat die Polizei ein kriminelles Einbrecherduo geschnappt. (Symboldbild)

Tornesch. Zweimal wurden die Kriminellen zuvor schon entdeckt, doch das hinderte sie nicht daran, noch ein drittes Mal einen Einbruch zu starten. Und der wurde ihnen zum Verhängnis. Der Polizei im Kreis Pinneberg ist es gelungen, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher kurz nach deren Taten im Tornesch festzunehmen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen steht das Duo im konkreten Verdacht, am Donnerstag mindestens drei Einbrüche unmittelbar vor der Festnahme begangen zu haben.

Polizei: Stumpfsinn bei Einbrecherduo spielt Ermittlern in die Karten

Die erste Geschädigte meldete sich um 13 Uhr bei der Polizei. Eine Frau und ein Mann versuchten unmittelbar zuvor an der Friedrichstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Hausbewohnerin kehrte in diesem Moment nach Hause zurück und vertrieb die beiden Personen vom Grundstück.

Um 13:25 Uhr ging der nächste Notruf bei der Polizei ein. Dieses Mal war ein Einfamilienhaus in der Esinger Straße betroffen. Die geschädigte Bewohnerin kam ebenfalls gerade nach Hause und entdeckte eine Frau sowie einen Mann bei dem Versuch, gewaltsam in ihr Haus einzubrechen. Die Entdeckten flüchteten anschließend in Richtung Prisdorf.

Einbruch: Noch während der Taten umzingelte die Polizei die Kriminellen

Noch während der beiden Taten wurden durch die Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn starke Polizeikräfte zur Fahndung des Einbrecherduos in die Region Tornesch entsandt.

Während der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung um 13:35 Uhr zwei Personen auf frischer Tat bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus an der Esinger Straße sichten. Nach einer kurzen Flucht konnten die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe durch Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden.

Einbruchserie: Beweismittel sichergestellt, Verdächtige in Haft

Wegen der detaillierten Beschreibungen sowie des gefundenen Einbruchswerkzeugs bei den Festgenommenen konnte ein konkreter Tatverdacht begründet werden, sodass die 19-Jährige und der 23-Jährige nach Anregung der Kriminalpolizei in Pinneberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vorgeführt wurden.

Beim Amtsgericht Itzehoe erließ eine Ermittlungsrichterin zwei Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden in die Justizvollzugsanstalten in Itzehoe und Schleswig gebracht.

Die weitergehenden Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft in Itzehoe und dem Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sie dauern weiter an. Ein Zusammenhang zu weiteren Einbruchstaten in der Region wird derzeit geprüft.