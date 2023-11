Feuer Prisdorf: Großeinsatz für die Feuerwehr – Abfall in Lagerhalle brennt

Um genügend Löschwasser an die Einsatzstelle in Prisdorf zu bekommen, musste die Feuerwehr Schlauchleitungen über eine längere Distanz verlegen (Symbolbild).

Prisdorf. 58 Feuerwehrleute haben in Prisdorf durch ihr schnelles Eingreifen einen Großbrand verhindert. Sie brachten am Mittwochabend ein Feuer in einer Lagerhalle am Ohlrattweg schnell unter Kontrolle.

Um 18.20 Uhr hatte die Regionalleitstelle in Elmshorn Alarm für die Feuerwehr Prisdorf ausgelöst und aufgrund des vermuteten Großbrandes auch die Nachbarwehr aus Kummerfeld mit alarmiert.

Feuerschein und Rauchentwicklung – Feuerwehr kommt in Prisdorf gerade noch rechtzeitig

Prisdorfs Wehrführer Tim Hoyer traf als einer der ersten Einsatzkräfte vor Ort ein. Er stellte einen Feuerschein in der Halle fest, zudem war im rückwärtigen Teil eine starke Rauchentwicklung sichtbar.

Sofort brachen die Feuerwehrleute eine Tür des Komplexes auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Unter Atemschutz übernahm ein Teil der Kräfte die Brandbekämpfung. Der andere Teil durchsuchte die Lagerhalle und die angrenzenden Räume nach eventuell anwesenden Personen, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen.

Feuerwehr bricht die Tür der brennenden Lagerhalle in Prisdorf auf

Nach kurzer Zeit hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss schafften sie die brennenden Gegenstände aus der Halle, um draußen die letzten Glutnester ablöschen zu können.

Um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, mussten die Feuerwehrleute Schlauchleitungen über eine längere Wegstrecke verlegen. Auch brachten sie im weiteren Einsatzverlauf mehrere Druckbelüfter an die Einsatzstelle, um die angrenzenden Lagerhallen vom Brandrauch zu befreien.

Feuer in Lagerhalle in Prisdorf: Gebäude gehört Firma, die Dämmstoffe herstellt

Die betroffene Lagerhalle gehört zu einer Firma, die Dämmstoffe herstellt. In der Halle befanden sich auch diverse Produktionsmaschinen. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr anwesend. Andere Teile der Halle sollen an andere Firmen untervermietet gewesen sein.

„Wenn das Feuer nicht so frühzeitig entdeckt worden wäre, hätte es sich dort ganz schön ausbreiten können“, sagt Feuerwehrsprecher Tim Glindmeyer. Nach seinen Angaben waren Produktionsabfälle in Brand geraten.

Polizeisprecher Jens Zeidler bestätigt das. „Es brannte ein großer Haufen Abfall.“ Beamte des Kriminaldauerdienstes hätten die Brandstelle noch am Mittwochabend besucht. „Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt ursächlich ist“, so Zeidler weiter.

Feuer in Lagerhalle in Prisdorf: Gebäudeschaden soll nicht entstanden sein

Laut seinen Worten sind Teile der Halle stark verrußt. Ein Gebäudeschaden soll nicht entstanden sein. Dafür haben die 30 Feuerwehrleute aus Prisdorf und ihre 28 Kollegen aus Kummerfeld gesorgt.

Für einen Großteil von ihnen endete der Einsatz auf dem nahe gelegenen Bauhof der Gemeinde Prisdorf. Dort tauschten die Atemschutzgeräteträger ihre verschmutzte gegen saubere Einsatzkleidung.