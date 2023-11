Elmshorn: E-Bike-Fahrer schubst Frau und reißt ihre Reisetasche an sich

Der Straßenraub ereignete sich frühmorgens an der Friedensallee. Was zum Täter bekannt ist und was er genau erbeutet hat.

Elmshorn. Ein E-Bike-Fahrer hat in Elmshorn einer Frau die Reisetasche entrissen. Der Vorfall ereignete sich schon am Montagmorgen an der Friedensallee, wie die Polizei am Mittwoch meldete.

Laut Polizeiangaben von Mittwoch kniete die 48 Jahre alte Frau aus Elmshorn um kurz nach 8 Uhr auf dem Gehweg, weil sie etwas in ihrer Handtasche suchte. Plötzlich erhielt sie von hinten einen Stoß an der Schulter. Parallel dazu wurde ihr die mitgeführte Reisetasche entrissen.

Straßenraub in Elmshorn: Erbeutete Tasche enthielt Reiseuntensilien

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Friedenstraße. Der Mann war auf einem E-Bike unterwegs, das den Akku unter dem Gepäckträger verbaut hatte. Der Täter soll eine braune Hautfarbe haben.

Er trug schwarze Nike-Turnschuhe, blaue Jeans und einen schwarzen Hoodie mit Kapuze. Weitere Details zu dem Räuber sind nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Er erbeutete Diebesgut im Wert von mehr als 1000 Euro. Laut Polizeiangaben ist jedoch zweifelhaft, ob er damit etwas anfangen kann. In der Reisetasche befanden sich ausschließlich Gegenstände, die für eine Reise benötigt werden. Wertgegenstände waren nicht dabei.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Straßenraub in Elmshorn: Hinweise auf den Täter nimmt die Kripo der Stadt entgegen

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Straßenraub und dem Täter werden unter der Telefonnummer 04121/80 30 entgegengenommen.