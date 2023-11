Elmshorn: Brutaler Raub an Geldautomat – Zeugen reißen Täter zu Boden

Am Bankautomaten der Sparkassen-Filiale an der Elmshorner Königstraße ist es zu einem Raubüberfall gekommen. (Symbolbild)

Elmshorn. Nach einem Überfall auf eine 78 Jahre alte Seniorin in einer Bankfiliale meldet die Polizei die Festnahme eines Mannes aus Elmshorn. Der 35-Jährige hatte der älteren Dame eine gerade abgehobene Geldsumme entrissen, jedoch nicht mit der Gegenwehr der Frau und dem couragierten Eingreifen mehrerer Zeuginnen gerechnet.

Der Vorfall hat sich am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr in der Filiale der Sparkasse Elmshorn an der Königstraße abgespielt. Als die Rentnerin gerade das Geld aus dem Automaten holen wollte, schlich sich der 35-Jährige von hinten an und entriss ihr die Geldscheine.

Elmshorn: Räuber entreißt Seniorin das gerade abgehobene Geld, Zeugen greifen ein

Die 78-Jährige setzte sich zur Wehr. Nach Polizeiangaben kam es in der Folge zu einem Handgemenge, bei dem sowohl das Opfer als auch der Täter Verletzungen erlitten.

Zum Tatzeitpunkt hielten sich weitere Kunden in dem Bereich der Bank auf. Laut Polizei handelte es sich um mehrere Frauen, die Zeuginnen der Tat wurden. Einige von ihnen griffen auch ein, verfolgten den Täter.

Raubüberfall am Geldautomaten: Passant bringt flüchtenden Täter zu Fall

Der Elmshorner ergriff mit seiner Beute die Flucht. Er kam jedoch nicht weit. Außerhalb der Bank wurde ein Passant auf das Geschehen aufmerksam und brachte den Räuber zu Fall. Anschließend gelang es den Beteiligten, den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Währenddessen betreuten mehrere Zeuginnen das verletzte Opfer. Zwei der Frauen, die sich innerhalb der Bank befanden und in dem Geschehen eine Rolle spielten, sind der Polizei nicht namentlich bekannt. Sie sollten sich bei der Polizei melden.

Der 35 Jahre alte Täter verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Ob der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe das auch so sieht, wird sich am heutigen Donnerstag entscheiden.

Nach Raub vor Geldautomat: Zeugen wenden sich an die Kripo Elmshorn

Die Ermittlungen in dem Fall hat die Kriminalpolizei Elmshorn übernommen. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 04121/80 30 möglich.