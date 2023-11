Schnee-Chaos: Zug mit 105 Gästen muss im Kreis Pinneberg evakuiert werden

Regionalexpress bleibt in der Nacht bei Elmshorn liegen. Unfälle auf der A7 und auf weiteren Straßen im Kreis Pinneberg.

Feuerwehrleute helfen den Passagieren, vom liegen gebliebenen Zug in den Ersatzzug auf dem rechten Gleis umzusteigen.

Kreis Pinneberg. Starker Schneefall hat auf den Straßen und auch auf den Bahnstrecken im Kreis Pinneberg zu starken Behinderungen geführt. Vielerorts ging es nur im Schritttempo voran. In Klein Nordende musste in der Nacht ein liegengebliebener Zug evakuiert werden.

Gegen 22.30 Uhr hatte der Schneefall eingesetzt, der vielerorts aktuell noch andauert. Obwohl die Räumdienste die ganze Nacht über im Einsatz waren, bildete sich vor allem auf den Nebenstraßen schnell eine geschlossene Schneedecke.

Schneeglätte auf den Straßen: Es bleib größtenteils bei Blechschäden

Nach Auskunft der Polizeileitstelle kam es bereits in der Nacht zu den ersten Unfällen. Zehn Unfälle wurden im Kreis Pinneberg bis 10 Uhr morgens gemeldet. Es blieb größtenteils bei Blechschäden. Vereinzelt zogen sich Personen leichte Verletzungen zu. Zwei Unfälle haben sich auf der A23 ereignet.

Auf der A7 kam es in der Nacht auf Höhe der Raststätte Holmmoor gleich zu zwei Unfällen. Zunächst war ein Fahrzeug von der rutschigen Fahrbahn abgekommen. Im nachfolgenden Verkehr ereignete sich dann ein Auffahrunfall. Die A7 blieb in Richtung Norden für die Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.

Zwei Unfälle in der Nacht: A7 bleibt stundenlang gesperrt

Auch in Richtung Süden war die A7 mehrere Stunden dicht. Ursache war ein Lkw-Unfall, der im Kreis Segeberg sich zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg ereignet hatte. Der Laster war ins Schleudern geraten, mehrfach mit der Leitplanke kollidiert und dann quer auf der A7 zum Stehen gekommen.

In Klein Nordende endete um 2 Uhr die Zugfahrt von 105 Reisenden, nachdem die Lok aufgrund eines technischen Defektes liegengeblieben war. Betroffen war der Zug mit der Nummer RE 11238, der in Hamburg mit Ziel Kiel gestartet war. Ob der technische Defekt an der Lok witterungsbedingt aufgetreten war, konnte ein Sprecher der Bundespolizei nicht sagen.

Die Bahnstrecke wurde aufgrund des Liegenbleibers gesperrt. Die Bahn organisierte einen Ersatzzug der Nordbahn, der neben dem gestrandeten Zug positioniert wurde. Die Feuerwehr Klein Nordende half den Passagieren, im dichten Schneetreiben über Leitern in den anderen Zug umzusteigen.

Lok defekt, Zug bleibt später: Passagiere steigen auf freier Strecke um

„Als das abgeschlossen war, konnten die Passagiere ihre Fahrt fortsetzen“, so Polizeisprecher Hanspeter Schwartz. Mit einer neuen Lok konnte der Ursprungszug dann zu einem späteren Zeitpunkt fortbewegt werden.

Dennoch kam es auf allen Bahnstrecken, die durch den Kreis Pinneberg führen, aufgrund des starken Schneefalls am Morgen sowie am Vormittag zu starken Verspätungen sowie Ausfällen. Besonders die sogenannte Marschbahnstrecke von Hamburg nach Westerland war davon betroffen.

Polizei rät, heute auf Fahrten mit dem Auto zu verzichten

Auch aktuell verzeichnet die Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn eine hohe Anzahl an witterungsbedingten Einsätzen, die insbesondere Verkehrsunfälle und liegengebliebene Kraftfahrzeuge betreffen.

Die Polizei rät daher allen Verkehrsteilnehmern, vorsichtig und jeder Zeit mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Es wird empfohlen, soweit es möglich ist, am heutigen Tag auf das Fahren mit dem Auto zu verzichten.