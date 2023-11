Polizei Pinneberg: Einbruchserie zieht sich durch den gesamten Kreis

Einbrecher waren am Wochenende in sechs Orten des Kreises Pinneberg aktiv (Symbolbild).

Kreis Pinneberg. Eine Einbruchserie rund um das vergangene Wochenende beschäftigt die Polizei im Kreis Pinneberg. Sechs Taten sind zwischen Freitag und Sonntag angezeigt worden – alle aus unterschiedlichen Orten.

Am Freitag um 10 Uhr meldeten sich Anwohner aus dem Brookkamp in Tornesch. Dort war ein Einfamilienhaus betroffen. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr am Donnerstag und dem Zeitpunkt der Entdeckung. Ins Gebäude gelangten die Täter nicht, sodass in diesem Fall wegen versuchten Einbruchs ermittelt wird.

Einbruchserie im Kreis Pinneberg: Sechs Taten sind aus verschiedenen Orten aktenkundig

In Heist ist es den Tätern gelungen, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 9.10 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Sonnabend. Nach dem gewaltsamen Eindringen haben die Täter alle Räume durchsucht, sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Ob sie etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

In Pinneberg war an der Ohlkoppel eine Doppelhaushälfte betroffen. Die Täter schlugen am Freitag um 17.35 Uhr zu. Die genaue zeitliche Einordnung ist möglich, weil sich der Bewohner zum Tatzeitpunkt im Gebäude befand. Die Einbrecher hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss verschafft.

Einbruchserie am Wochenende: In Pinneberg verscheucht der Bewohner die Täter

Die Geräusche schreckten den Bewohner auf, der lautstark auf sich aufmerksam machte. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Haus. Zu einem Sichtkontakt zwischen Täter und Opfer ist es nicht gekommen, sodass keine Personenbeschreibung vorliegt.

Am Schlödelsweg in Wedel brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas erbeutet wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Tatzeit liegt zwischen 13.30 Uhr am Sonnabend und 9 Uhr am Sonntag.

In Elmshorn war eine Wohnung betroffen, die in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Klostersande liegt. Hier schlugen die Täter am Sonnabend zwischen 18.40 Uhr und 21.20 Uhr zu. Sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumen und erbeuteten Armbanduhren, Schmuck und Münzgeld im Wert von mehreren Tausend Euro

Einbruchserie im Kreis Pinneberg: Die Ermittlungen werden zentral geführt

In Appen ist es am Sonntag zu der letzten bisher bekannten Tat des Wochenendes gekommen. Im Zeitraum zwischen 7 und 8 Uhr drangen die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Sollacker ein. Auch in diesem Fall wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht – und auch hier steht die eventuelle Beute der Täter noch nicht fest.

Alle Taten werden zentral von der in Pinneberg ansässigen Kriminalpolizei bearbeitet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.