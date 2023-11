B431 in Wedel: Betagter Autofahrer sorgt für Angst und Schrecken

Schlangenlinien, auffällig langsam: Der betagte Mann baute mit seiner Fahrweise mehrere Beinaheunfälle. Was ihm jetzt droht.

Holm/Wedel. Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat auf der B431 andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Polizeiangaben kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Die Polizei beschlagnahmte fürs Erste den Führerschein des Seniors.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden dringend weitere Zeugen gesucht, die von dem 84-Jährigen gefährdet worden sind beziehungsweise Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können.

Vorfall auf der B431 zwischen Holm und Wedel spielt sich bereits am 12. November ab

Demnach hat sich der Vorfall bereits am vorigen Sonntag, 12. November, abgespielt. Gegen 19.30 Uhr befuhr der Senior mit seinem grauen Peugeot die B431 aus Wedel kommend in Richtung Holm. Auf der gesamten Strecke soll der 84-Jährige auffällig langsam sowie in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein.

Entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen und teilweise auch ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Peugeot zu vermeiden. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung stoppte das Fahrzeug und hinderte den Senior bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt.

Erst eine Rettungswagenbesatzung stoppt die Fahrt des Seniors

Die Polizeibeamten stellten in der Folge erhebliche körperliche Mängel bei dem 84-Jährigen fest und machten ihm klar, dass er in diesem Zustand nicht hinter das Steuer gehört. Der Führerschein des Mannes wurde vorerst beschlagnahmt.

Zu einem späteren Zeitpunkt muss die Führerscheinstelle des Kreises Pinneberg entscheiden, ob der betagte Autofahrer seine Fahrerlaubnis dauerhaft einbüßen wird.

Das erscheint nicht unwahrscheinlich, denn der Peugeot des Mannes wies zu allem Überfluss frische Unfallschäden auf. Bisher konnten diese von der Polizei noch keinen konkreten Unfällen zugeordnet werden.

Polizei sucht Zeugen: Wer wurde Opfer des 84 Jahre alten Autofahrers?

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes am vorigen Sonntag machen können oder Opfer von Beinaheunfällen wurden, melden sich bei der Polizei Wedel unter der Telefonnummer 04103/50 18 0.