Polizei: Schon wieder! Diebe stehlen Ortsschild im Kreis Pinneberg

Bönningstedt. Erneut haben Diebe ein Ortsschild der Gemeinde Bönningstedt entwendet. Bereits im Oktober hatte eine solche Tat für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat sich diese wiederholt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Diebstahl bereits am Donnerstag, 16. November, angezeigt. Um 15.30 Uhr erhielt die Polizei an diesem Tag Kenntnis über die Tat. Wie lange das Schild schon gefehlt hat, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Ortsschildklau in Bönningstedt: Im Oktober war das gegenüberliegende Ortsschild betroffen

Bereits Mitte Oktober entwendeten noch unbekannte Täter die Ortstafel in Bönningstedt, in diesem Fall war das Schild am südlichen Ortseingang, aus Richtung Hamburg kommend, an der Kieler Straße (B4) betroffen.

Ortsschildklau: Eine Absuche der näheren Umgebung blieb zunächst erfolglos

Die im Oktober entwendete Ortstafel konnte einige Tage später in einem Gebüsch in der Nähe aufgefunden werden. Warum das Schild zunächst abgenommen und dann einige Tage später in dem Gebüsch entsorgt wurde, kann die Polizei bisher nicht sagen.

Dieses Mal ist die Tafel am nördlichen Ortseingang, also aus Richtung Hasloh kommend, betroffen. Eine Absuche der näheren Umgebung blieb erfolglos.

Mit den Ermittlungen ist die Polizeistation Bönningstedt betraut. Die Beamten hoffen, dass auch in diesem Fall das Ortsschild wieder aufgetaucht. Hinweise auf dessen Verbleib sowie auf die Täter werden unter der Telefonnummer 040/35 62 75 20 entgegengenommen.