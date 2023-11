Frau verfolgt Diebin und holt sich mit Gewalt Handy zurück

Elmshorn. Eine Frau hat sich in Elmshorn ihr kurz zuvor entwendetes Handy zurückgeholt – und dafür die Täterin verfolgt und sich mit ihr eine körperliche Auseinandersetzung geliefert.

Der Diebstahl ereignete sich laut den Polizeiangaben am Dienstag, 21. November, um 11.30 Uhr in einem Geschäft an der Holstenstraße, in dem das Opfer arbeitet. Dort hatte die Täterin das Mobiltelefon im Wert von 1000 Euro mitgehen lassen. Das blieb jedoch nicht unbemerkt. Die Bestohlene lief der Diebin hinterher und konnte diese bis zu einem nahe gelegenen Parkplatz verfolgen.

Bestohlene hat sich ihr Handy zurück: Diebin bis zum Parkplatz verfolgt

Dort stellte das Opfer die Täterin zur Rede. Die soll daraufhin das Diebstahlopfer körperlich attackiert haben. Die Bestohlene setzte sich zur Wehr – und konnte ihrem Gegenüber das Smartphone entreißen.

Mehr zum Thema

Im Anschluss setzte sich die Diebin in eine silberne Limousine des Herstellers Audi und ergriff die Flucht. Der Pkw soll ein ausländisches Kennzeichen haben.

Die Täterin wird als schlank und etwa 35 Jahre alt beschrieben. Sie hat schwarze, lange sowie glatte Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat eine beige Steppjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Handydiebstahl: Kripo Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen

Zudem hatte sie eine braune Umhängetasche mit dabei. Die Ermittlungen hat die Kripo in Elmshorn übernommen. Hinweise auf die Person unter Telefon 04121/80 30. kol