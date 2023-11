Feuer am Haus: Zwei Autos und Carport brennen komplett aus

Flammen richten in Ellerhoop beträchtlichen Sachschaden an. Die Polizei hat schonen einen Verdacht, was die Ursache angeht.

Zwei Fahrzeuge, die in Ellerhoop in einem Carport abgestellt waren, sind am Donnerstagabend niedergebrannt. Auch der Carport selbst dürfte ein Totalschaden sein.

Ellerhoop. Zwei Autos sind am Donnerstagabend in Ellerhoop in einem Carport ausgebrannt. Auch am Carport selbst entstand erheblicher Schaden. Bei der möglichen Ursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Gegen 22.15 Uhr hörte eine Anwohnerin der Dorfstraße ein lautes Knallen. Als sie die Ursache ermitteln wollte, fiel ihr ein brennender Kleinwagen der Marke Kia in dem Carport auf.

Zwei Pkw brennen im Carport aus: Polizei geht von technischem Defekt aus

Die Frau alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Ellerhoop eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den zweiten Pkw übergegriffen, der in dem Carport abgestellt war.

Es handelte sich um einen Renault. Auch der Carport selbst sowie der darin integrierte Geräteschuppen standen in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es, ein weiteres Übergreifen auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen weiteren Carport zu verhindern.

Die Freiwillige Feuerwehr Seeth-Ekholt, die vorsichtshalber nachalarmiert wurde, konnte ihre Anfahrt zur Einsatzstelle abbrechen, weil die Ellerhooper Kollegen den Brand selbstständig unter Kontrolle bekamen.

Zwei Pkw brennen im Carport aus: Schadenshähe ist noch unbekannt

Sowohl der Kia, als auch der danebenstehende Renault, waren nach dem Brand ein Totalverlust. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Freitag noch nichts mitteilen. Zur Brandursache dagegen schon. „Wir gehen nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus“, so Polizeisprecherin Sandra Firsching.