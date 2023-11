Medac: Wedeler Pharmakonzern baut Parkhaus für alle am Rosengarten

So soll das neue Medac-Parkhaus in Wedel aussehen.

Wedel. Bauzäune entlang der Grundstücke Rosengarten 11-15 in Wedel deuten bereits darauf hin, dass an der Hauptverkehrsader B431 einige Veränderungen bevorstehen. Das Pharmaunternehmen Medac plant auf dem Grundstück den Bau eines modernen Parkhauses – mit 200 Plätzen.

Zunächst beginnen die Abrissarbeiten der bestehenden Gebäude am kommenden Montag, 27. November. Der Baubeginn für das Parkhaus ist im Frühjahr 2024 geplant „und wird voraussichtlich eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Pharma-Firma. Der Theaterplatz am Rosengarten werde weiterhin als Parkplatz zur Verfügung stehen.

Zentrum in Wedel: Medac baut Parkhaus mit 200 neuen Parkplätzen

Die neuen Parkplätze werden nach Medac-Angaben dann „sowohl den Besuchern des Ärztehauses als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.“ Ein Teil sei den Mitarbeitenden vorbehalten. Besonders an diesem Bauprojekt sei zudem die Installation von Erdwärmesonden unter dem Parkhaus. Sie sollen die Gebäude des Unternehmens in Wedel in Zukunft klimaneutral mit Wärme und Kälte versorgen.

„Wir freuen uns, als Unternehmen mit diesem Projekt einen positiven Beitrag zur innerstädtischen Entwicklung in Wedel leisten zu können und gleichzeitig mit dem Einbau der Erdwärmesonden zur Klimaneutralität beitragen zu können“, so Frank Lucaßen, CEO von Medac.

Der entstehende Theatervorplatz zwischen Parkhaus und Wedeler Theater werde im Rahmen des Projekts ansprechend gestaltet und solle ein Ort zum Verweilen werden. „Diese architektonische Ergänzung wird nicht nur das Umfeld verschönern, sondern auch die Wegeverbindung zwischen dem Parkhaus und der Gruppenpraxis Rosengarten sowie dem Wedeler Theater verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

Wie berichtet, plant das Pharma-Unternehmen Medac am Wedeler Theater zudem den Bau eines zwölfstöckigen Bürogebäudes auf einem 4100 Quadratmeter großen Grundstück.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.