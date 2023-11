Unfallflucht in Tornesch: Autofahrer bringt 16-jährige Radlerin zu Fall

Tornesch. Nach einem Unfall mit einer 16 Jahre alten Schülerin ist ein Autofahrer in Tornesch geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um den Verursacher ermitteln und die Unfallflucht aufklären zu können.

Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, hat sich der Vorfall bereits am Montag am Einmündungsbereich Tornescher Weg/Uetersener Straße/Esinger Weg ereignet. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 10 Uhr den Tornescher Weg in Richtung Tornesch.

Autofahrer übersieht dem Abbiegen die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte

Aus dem Esinger Weg kam ein schwarzer Kombi und bog nach rechts in die Uetersener Straße ein. Offenbar übersah der Autofahrer die Schülerin, die zwar sofort eine Notbremsung einleitete, aber damit das Ungemach nicht verhindern konnte.

Die Schülerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Pkw stoppte nicht, um dem gestürzten Mädchen zu helfen. Zum Fahrer oder zur Fahrerin ist nichts bekannt.

Nach Unfallflucht in Tornesch: Schülerin erstattet gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige

Die 16-Jährige suchte später gemeinsam mit ihrer Mutter die Polizeiwache in Uetersen auf, um Anzeige zu erstatten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. So wird auch geprüft, ob der Autofahrer oder die Fahrerin den Unfall bemerken musste.

Die Beamten bitten eventuelle weitere Zeuge des Unfalls sowie den Fahrer oder die Fahrerin des betroffenen Pkw, sich zu melden. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 04122/70 53 0 möglich.