Pinneberg: Hund beißt Reh im Fahlt tot – Polizei sucht den Halter

Pinneberg. Ein Hund hat im Stadtwald Fahlt in Pinneberg ein Reh gerissen. Das Wildtier kam dabei ums Leben. Jetzt sucht die Polizei nach dem Hundehalter.

Der Vorfall, den die Polizei am Donnerstag öffentlich machte, hat sich bereits am Sonntagvormittag ereignet. Gegen 10.45 Uhr beobachtete ein Spaziergänger, der sich in einiger Entfernung zum Geschehen befand, ein flüchtendes Reh und einen Hund in der Verfolgerrolle.

Hund reißt Reh im Fahlt: Wer hat den Riesenschnauzer gesehen?

Diese Jagd nahm für das Wildtier kein gutes Ende. Der Hund gewann und konnte dem Reh einen Biss versetzen, sodass das Wildtier letztlich in einem Graben verendete.

Laut dem Spaziergänger befand sich kein Halter des Hundes vor Ort. Das Tier entfernte sich nach der Hetzjagd in eine unbekannte Richtung. Bei dem Hund soll es laut dem Zeugen um einen schwarzen Riesenschnauzer handeln, der ein orangefarbenes Halsband trug.

Nach Vorfall im Fahlt: Polizei sucht den Hundehalter

Der Spaziergänger informierte sofort die Polizei. Eine Suche nach dem Tier blieb erfolglos. Die Ermittlungen hat der in Elmshorn ansässige Fachdienst Umwelt der Polizei übernommen. Infos zu Tier und Halter unter Telefon 04121/40 92 0.

Wenn ein Hund ein Reh reißt, ist dies kein Kavaliersdelikt. Es liegt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach Paragraf 292 Strafgesetzbuch vor – konkret eine Jagdwilderei.

Hund reißt Reh – dem verantwortlichen Halter droht Gefängnis

Sie kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Dabei können schnell mehrere 1000 Euro zusammen kommen. In besonders schweren Fällen beträgt der Strafrahmen drei Monate bis fünf Jahre Haft.