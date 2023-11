Flohmärkte im November: Kitsch, Kunst, Kurioses in Pinneberg

Kreis Pinneberg. Von sinkenden Temperaturen lassen sich wahre Flohmarktliebhaber nicht abschrecken und kommen deshalb auch im November auf ihre Kosten. Für Fans des ungezwungenen Handelns hat das Abendblatt in einer Übersicht die Flohmärkte im Kreis Pinneberg zusammengefasst.

So können sich Trödelfans im November freuen über Flohmärkte von Wedel über Pinneberg und Elmshorn bis Schenefeld. Das Angebot reicht vom Trödelmarkt auf dem Parkdeck des Supermarktes über den Antikmarkt im Stadtzentrum bis zur Kleidertauschparty in Tornesch.

Tornesch: Große Kleidertauschparty im Kleinen Friedrich

Start ist am Sonnabend, 4. November, mit der 2. großen Kleidertauschparty in Tornesch. Von 14 bis 16 Uhr kann im Kleinen Friedrich, Friedrichstraße 2, alles von Erwachsenen- über Kinderkleidung, vom Sommerkleid bis zum Wintermantel getauscht werden. Motto: Zehn gut erhaltene, gewaschene Kleidungsstücke mitbringen und gegen Sachen aus dem Fundus der Veranstalterinnen von der Frauengruppe FVielfalt eintauschen. Es gibt Kaffee und Kuchen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Klein Nordende: Schulverein lädt in die Sporthalle ein

Zu einem Kinderkleidungs- und Spielzeugflohmarkt lädt der Schulverein in Klein Nordende für Sonnabend, 4. November, ein, und zwar in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Bürgermeister-Hell-Halle, Schulstraße 30. In der Cafeteria stehen selbst gebackener Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke zu familienfreundlichen Preisen bereit.

Wedel: Flohmarkt bei Famila

Eine Nummer größer geht’s weiter am Sonntag, 5. November, wenn bei Famila in Wedel wieder die Flohmarktstände aufgebaut werden, und zwar sowohl auf dem überdachten Parkdeck als auch im Außenbereich an der Rissener Straße 105. Die offizielle Marktzeit geht von 8 bis 15 Uhr. Wer verkaufen will, zahlt für den Meter Trödel zehn Euro, Standplatzvergabe ab 5.30 Uhr. Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Pinneberg: Am Westring wird gehandelt

Ebenfalls am Sonntag, 5. November, bittet auch die Kreisstadt zum Flohmarkt: In Pinneberg wird wieder auf den Parkplätzen des Famila-Marktes am Westring 6 ein großer Flohmarkt in der Zeit von 8 bis 16 Uhr aufgebaut. Platz-Reservierungen und weitere Infos über Standgeld unter www.flohmarkt-horst.de.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schenefeld: Schnäppchenjagd an der Friedrich-Ebert-Allee und im Stadtzentrum

Trödelfans haben am Sonntag, 5. November, eine weitere Gelegenheit, Schnäppchen zu machen. Auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in Schenefeld an der Friedrich-Ebert-Allee 3-11 werden jede Menge Flohmarktstände aufgebaut. Geöffnet ist von 8 bis 15 Uhr. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.flohmarkt1.de.

Das erste November-Wochenende komplettiert ein Antik- und Trödelmarkt, ebenfalls in Schenefeld. Wer ein Faible für Altes und Rares hat und keinen Wert auf Neuware legt, sollte am Sonntag, 5. November, den Flohmarkt im Innen - und Außenbereich des Stadtzentrums am Kiebitzweg 2 von 9 bis 16 Uhr besuchen. Wer selbst mitmachen will, kontaktiert den Veranstalter unter www.marktundkultur.de.

Elmshorn: Im Trockenen hökern und handeln

Eine Woche später, am Sonntag, 12. November, ist Hökern und Handeln in Elmshorn angesagt. Auf den größtenteils überdachten Parkplätzen des Famila-Marktes, dicht an der Hamburger Straße, findet ein großer Flohmarkt von 8 bis 16 Uhr statt. Genaue Adresse: Hans-Böckler-Str. 1 in Elmshorn. Weitere Infos zu Standgeld und Anmeldungen online unter www.flohmarkt-horst.de.

Bullenkuhlen: Late-Night-Kinderkleider-Flohmarkt

Am Sonnabend, 18. November, ist dann in der kleinen Gemeinde Bullenkuhlen ein „Late-Night-Kinderkleider-Flohmarkt“ im Gemeindehaus, Schulweg 7, von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Wer einen Stand aufbauen möchte, sollte sich zügig unter Telefon 0152/ 52976715 anmelden. Gewerbliche Verkäufer können nicht teilnehmen.