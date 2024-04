Quickborn. Bagaluten-Party mit Ansage: Das große Quickborner Stadtfest wird von den Nord-Rockern eröffnet. Der Kartenverkauf ist schon gestartet.

Wikingerhelme auf – und ab dafür! Das scheint die Losung für das diesjährige Eulen- und Schützenfest in Quickborn zu sein. Denn 2024 hält das große Stadtfest einen besonderen Leckerbissen für Fans des rustikalen Rocks bereit. Mit der Band Torfrock tritt eine echte Party-Granate in Quickborn auf. Im Norden verkaufen die Plattrocker jedenfalls regelmäßig große Hallen aus. Für das Gastspiel in Quickborn ist jetzt der Vorverkauf gestartet.

Überhaupt verspreche das kombinierte Schützen- und Eulenfest in diesem Jahr „ein unvergessliches Erlebnis“ zu werden, meinen die Veranstalter. Denn nach dem gelungenen Oktoberfest 2023 haben sich die Schützen vom Schützenverein Quickborn Renzel von 1928 e.V., die Stadtverwaltung Quickborn und die Veranstalter Patricia Kahl und Tony Groß vom Match in Langenhorn erneut dazu entschlossen, gemeinsame Sache zu machen.

Torfrock in Quickborn: Eulenfest in der Stadt bietet 2024 einen echten Stargast

Das Schützenfest, das traditionell vor dem Eulenfest Quickborn stattfindet, wird dieses Mal am Freitag, 13. September, mit dem Torfrock-Auftritt am Abend eröffnet, bevor am Sonnabend und Sonntag (14. und 15. September) beide Feste miteinander verschmelzen. Statt des bisherigen Weinfestes erwartet Besucher also ein Abend mit Livemusik im Festzelt, bei dem die Band Torfrock „für ordentlich Stimmung sorgen“ soll.

Am Sonnabend steht dann eine „Mallorca Party“ auf dem Programm, begleitet von einem erfahrenen Schlager-DJ. Der Sonntag startet mit dem alljährlichen Schützenfestumzug durch Quickborn und endet mit einem geselligen Beisammensein im Festzelt bis in die frühen Abendstunden.

Eulenfest: An Tag zwei soll eine Mallorca-Party die Stimmung zum Kochen bringen

Die Veranstalter freuen sich eigenen Angaben zufolge bereits auf den September in Quickborn und betonen die traditionell stark ausgeprägte Feierfreude der Eulenstädter. Die Lust am Fest hätten sie schließlich bereits beim Oktoberfest 2023 erleben dürfen.

Auch die Schützen seien gespannt auf das bunte Zusammentreffen, das nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Schützenvereine im Kreis begeistern soll.

Der Eintritt für die Events beträgt am Freitag 34,90 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), am Sonnabend 10 Euro (zzgl. VVK-Gebühren). Erstmals gibt es auch ein Kombi-Ticket für beide Tage für 44,90 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), bei dem das erste Getränk bereits inklusive ist.

Karten sind seit dem 27. April, 18 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Stadt und darüber hinaus erhältlich. Eine Abendkasse wird nur geöffnet, falls noch Tickets aus dem freien Vorverkauf verfügbar sind. Die Veranstalter abschließend: „Wir freuen uns auf ein unvergessliches Eulen- und Schützenfest in Quickborn und laden alle herzlich dazu ein, mit uns zu feiern!“

