Bewaffnete überfallen Tankstelle Uetersen – und erbeuten Schokoriegel

Zwei maskierte Männer bedrohen am Mittwochabend die Angestellte mit einer Waffe. Was sie außer dem Naschkram noch mitgehen ließen.

Unbekannte Täter haben die Nordoel-Tankstelle an der Reuterstraße in Uetersen überfallen. Unser Bild zeigte eine andere Tankstelle des Konzerns.

Uetersen. Zwei bewaffnete Täter haben am Mittwochabend die Nordoel-Tankstelle an der Reuterstraße in Uetersen überfallen. Gegen 23 Uhr betrat das maskierte Duo den Verkaufsraum. Einer der Männer hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand und bedrohte damit die Angestellte.

Nach Polizeiangaben war die Mitarbeiterin allein anwesend, als sich der Raubüberfall ereignete. Beide Täter sprachen fließend Hochdeutsch und verlangten von der Frau die Herausgabe der Tageseinnahmen aus der Kasse.

Überfall auf Tankstelle in Uetersen: Täter erbeuten 1400 Euro aus der Kasse

Die Frau öffnete daraufhin die Kasse und händigte den beiden Männern deren Inhalt aus. Nach Polizeiangaben erbeuteten die Täter auf diesem Wege 1400 Euro.

Während sich einer der Räuber um den Kasseninhalt kümmerte, überkam seinen Komplizen offenbar der Hunger. Er griff sich mehrere Schokoriegel aus der Auslage und steckte sie ein. Eine Nachzählung des Personals ergab später, dass vier Schokoriegel fehlen.

Bewaffnete Männer fliehen zu Fuß vom Gelände der Tankstelle in Uetersen

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter zu Fuß vom Gelände der Tankstelle in Richtung des gegenüberliegenden Aldi-Marktes. Dort verliert sich ihre Spur. Die Angestellte konnte eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Eine Einschätzung, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe oder eine täuschend echt aussehende Attrappe handelte, konnte sie nicht abgeben.

Laut Beschreibung ist einer der Männer etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und geschätzte 18 bis 20 Jahre alt. Seine Bekleidung bestand aus einer schwarzen Nike-Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, schwarzen Sneakern mit weißer Sohle sowie einer dunklen Schirmmütze.

Sein Gesicht verbarg der Mann hinter einer schwarzen Maske. Vermutlich um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, trug die Person schwarze Handschuhe.

Das Alter seines Komplizen schätzt die Angestellte ebenfalls auf 18 bis 20 Jahre. Auch Größe und Statur sind in etwa identisch. Er trug komplett schwarze Kleidung, ebenfalls schwarze Handschuhe sowie eine beige Mütze. Vor dem Gesicht trug der Räuber eine schwarze Maske.

Polizei leitet Großfahndung nach Tankstellenüberfall in Uetersen ein – erfolglos

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ein. Auch ein Diensthund wurde eingesetzt, um die Spur der Flüchtigen aufzunehmen. Im Umfeld der Tankstelle konnten jedoch keine verdächtigen Personen festgestellt werden.

Personen, die den Überfall beobachtet oder etwas zur Flucht der beiden Täter sagen können, wenden sich an die Ermittler der Kriminalpolizei in Pinneberg. Sie nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.