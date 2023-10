Spur der Verwüstung: Betrunkener Autofahrer kurvt durch Wedel 

Wedel. Mit mehr als zwei Promille ist ein Autofahrer durch Wedel gekurvt und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen sowie Geschädigte der Fahrt.

Der 26 Jahre alte Wedeler, der mit einem grauen Peugeot unterwegs war, hat seine Fahrt am Mittwoch gegen 20.20 Uhr vermutlich am Galgenberg begonnen und soll in Richtung Parnaßstraße gefahren sein. Die Fahrt endete am Hans-Böckler-Platz, wo das stark beschädigte Fahrzeug liegen blieb.

Spur der Verwüstung: Betrunkener Mann kurvt durch Wedel

Welchen Weg der Wedeler genau nahm, ist nicht bekannt. Als sicher kann jedoch gelten, dass er die Elbstraße sowie die Straßen Rollberg und Doppeleiche genutzt hat. Dort hat die Polizei Fahrzeugteile sichergestellt, die zum Peugeot gehören.

Auch haben sich aus den genannten Straßen gleich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, die Hinweise auf die Alkoholfahrt und die Flucht von den Unfallorten gaben.

Zeuge gab der Polizei einen Tipp auf den Hans-Böckler-Platz

Ein Zeuge war es auch, der die Beamten informierte, dass der Peugeot mit laufendem Motor am Hans-Böckler-Platz stehen und das sich noch eine Person im Fahrzeug befinden würde.

Kurz nach diesem Hinweis trafen Beamte dort ein und entdeckten den 26 Jahre alten Wedeler hinter dem Lenkrad. Er war stark alkoholisiert, der Peugeot erheblich beschädigt.

Mehr als zwei Promille: Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit

Neben enormen Schäden an der Karosserie sollen auch Reifen derart kaputt gewesen sein, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Daher gehen die Beamten davon aus, dass der 26-Jährige auf seiner Fahrt durch Wedel mehrere Hindernisse touchiert haben muss.

Der Wedeler roch stark nach Alkohol, konnte aber noch pusten. Dabei lag der gemessene Atemalkoholwert jenseits der zwei Promille. Die Polizei zog daraufhin einen Arzt hinzu, der dem Mann für eine genaue Bestimmung des Alkoholwertes eine Blutprobe abnahm.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Trunkenheitsfahrt in Wedel

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er wird sich wegen Alkohol am Steuer, Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Wer Zeuge der Fahrt des Mannes geworden ist oder Beschädigungen etwa an seinem geparkten Auto oder Gartenzaun feststellt, kann sich unter der Telefonnummer 04103/50 18 0 bei der Polizei Wedel melden.