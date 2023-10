Uetersen Massenschlägerei am Rosarium – Küchenmesser sichergestellt

Nach einer Massenschlägerei im Umfeld des Rosariums schickte die Polizei am Dienstagabend zehn Streifenwagen nach Uetersen (Symbolbild).

20 Personen sollen Dienstagabend in Streit geraten sein. Polizei schickt Großaufgebot an Einsatzkräften in die Parkanlage.