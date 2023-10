Schon wieder: Täter werfen massenweise Autoreifen ins Wasser

Ein Bild aus dem Januar 2023: Etwa 120 Altreifen hatten Unbekannte damals in Raa-Besenbek in einen Entwässerungsgraben geschmissen.

Raa-Besenbek. Es ist bereits das dritte Mal, dass unbekannte Täter größere Mengen an Altreifen in Raa-Besenbek bei Elmshorn entsorgt haben. Ende vergangener Woche stießen Ermittler der Umweltpolizei nach einem Hinweis auf 30 alte Autoreifen, die in einem Graben lagen.

Ort der Umweltverschmutzung ist der Raaer Feldweg. In das dortige Gewässer warfen die unbekannten Täter die 30 ausgedienten Reifen. Entdeckt wurde der Umweltfrevel am vergangenen Donnerstag.

Zum dritten Mal Altreifen entsorgt: Ermittlungen laufen bislang ins Leere

In diesem Gewässer am Raaer Moor in Raa-Besenbek werden regelmäßig Altreifen entsorgt.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Wann die Täter genau am Werk waren, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass bereits im Januar an gleicher Stelle schon einmal größere Mengen an Altreifen entsorgt worden waren. Damals sprach die Polizei von bis zu 120 Altreifen, die im und am Wasser lagen.

Mehr zum Thema

Mitte November 2022 stießen die Ermittler zudem auf zwei Altreifenhaufen an der Straße Am Deich. In diesen beiden Fällen laufen die Ermittlungen noch, bis jetzt blieben die Verursacher unbekannt.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erneut haben unbekannte Täter große Mengen Altreifen in einem Graben in Raa-Besenbek entsorgt. Sie wurden per Bagger entsorgt.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Im aktuellen Fall barg ein Bagger die Altreifen aus dem Gewässer. Erneut dürfte ein größeres Fahrzeug für den Transport genutzt worden sein.

Raa-Besenbek: Die Altreifen lagen verborgen in einem kleineren Gewässer

Hinweise auf den Verursacher oder auf den Tatzeitraum an die Umweltermittler des Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Telefonnummer 04121/40 92 0.