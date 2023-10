Radfahrer bei wird Unfall tödlich verletzt – Ursache unklar

68-Jähriger fällt in Wedel auf die Fahrbahn – direkt vor ein Auto. Pkw touchiert Radfahrer am Kopf. Mann verstirbt noch am Unfallort.

Wedel. Bei einem tragischen Unfall in Wedel ist am Montagabend ein 68 Jahre alter Fahrradfahrergestorben. Der Wedeler soll nach ersten Erkenntnissen mit seinem Rad auf die Fahrbahn gekippt sein – direkt vor ein Auto.

Der Unfall hat sich gegen 19.10 Uhr an der Straße Autal in Wedel ereignet. Der Suzuki – am Steuer saß ein 61 Jahre alter Mann – befuhr das Autal in Richtung Breiter Weg.

Radfahrer bei Unfall getötet: Mann soll auf die Straße gekippt sein

Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 68 Jahre alten Mann aus Wedel. Er soll nach Polizeiangaben mit seinem Pedelec am Fahrbahnrand gestoppt haben. Dann stürzte der Mann plötzlich vom Rad und fiel auf die Fahrbahn.

Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt der Kleinwagen. Dessen Fahrer blieb keine Zeit, den Wagen zu stoppen. Der Mann am Steuer versuchte noch auszuweichen – vergeblich.

Wedel: Kleinwagen traf den auf der Straße liegenden Mann am Kopf

Der Suzuki touchierte den Kopf des auf der Fahrbahn liegenden Mannes. Dabei wurde der Wedeler erheblich verletzt. Verzweifelt sollen Mediziner vor Ort um das Leben des Mannes gekämpft haben.

Doch die Kopfverletzungen waren so schwerwiegend, dass der 68-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Der Suzuki-Fahrer wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Offenbar erlitt er einen Schock.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tödlicher Unfall: Lag bei dem Radfahrer ein medizinischer Notfall vor?

Warum der Wedeler vom Rad auf die Fahrbahn stürzte, ist völlig unklar. Möglicherweise lag ein medizinisches Problem vor. Hinweise auf einen Alkoholkonsum gibt es bei dem Verstorbenen nicht. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Mehr zum Thema

Auch bei dem Autofahrer gibt es keine Anhaltspunkte auf eine Alkoholbeeinflussung, Die Polizei schaltete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen ein, um den genauen Hergang ermitteln zu können.

Radfahrer getötet: Unfallsachverständiger sicherte stundenlang vor Ort Spuren

Der Experte war noch am Abend vor Ort und sicherte an der Unfallstelle Spuren. Die Straße Autal blieb mehrere Stunden voll gesperrt.

Um die Ursache ermitteln zu können, sucht die Polizei mögliche Unfallzeugen sowie Personen, die zur Klärung des Hergangs beitragen können. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer 04103/50 18 111 entgegengenommen.