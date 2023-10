Polizei Pinneberg: Diebe stehlen 130.000 Euro teure Luxuswagen aus Autohaus

Einen grauen Porsche Macan – hier ein Modell in einer anderen Farbe – haben Autodiebe in Moorrege entwendet.

Moorrege. Autodiebe haben in Moorrege zugeschlagen und fette, sprich: teure Beute gemacht. Ihnen fielen bei der Straftat ein Porsche Macan und ein Maserati Quattroporte in die Hände. Den Wert der Fahrzeuge gibt die Kripo mit 130.000 Euro an.

Die beiden hochwertigen Fahrzeuge standen auf dem eingezäunten Gelände eines Autohauses an der Industriestraße. Die Täter verschafften sich laut den Angaben von Freitagnachmittag am Donnerstag zwischen Mitternacht und 9 Uhr zunächst Zugang zum Gelände.

Porsche und Maserati gestohlen: Täter flüchten durch beschädigten Zaun

Im Anschluss gelangten sie auf noch unbekannte Weise in das Innere der Fahrzeuge, starteten diese auf ebenfalls noch nicht ermittelte Weise und verließen das Gelände durch ein beschädigtes Zaunelement in Richtung Industriestraße. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Porsche Macan in der Farbe Grau und einen schwarzen Maserati Quattroporte. Ob die Fahrzeuge zugelassen waren, teilte die Polizei nicht mit.

Weil gleich zwei Autos fehlen, muss es sich um mehrere Täter gehandelt haben – vermutlich Profis, die wussten, was sie tun. Das Sachgebiet 5 für komplexe Ermittlung der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Porsche und Maserati gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen an den später entwendeten Fahrzeugen gesehen oder dort Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101/2020 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.