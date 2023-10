Bönningstedt/Halstenbek: LKA-Experte löst das Rätsel von zwei Großfeuern

In der vorigen Woche kam es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu zwei Großbränden. Jetzt sind die Ermittlungen beendet.

Dieses Mittelreihenhaus am Siebentunnelweg in Halstenbek ist am Donnerstagabend bei einem Feuer völlig zerstört worden.

Bönningstedt/Halstenbek. Zwei Dachstuhlbrände, eine Ursache: Nach zwei Großfeuern, die sich vorige Woche in Bönningstedt und Halstenbek ereignet haben, steht nun die Brandursache fest. Ein technischer Defekt habe in beiden Fällen das Feuer ausgelöst, so die Polizei auf Abendblatt-Anfrage.

Die Kripo Pinneberg hatte für die Ursachenermittlung einen Experten vom Landeskriminalamt (LKA) angefordert. Der Brandsachverständige nahm am Donnerstag nacheinander beide Brandstellen unter die Lupe – gemeinsam mit den Kollegen von der Kripo.

Ursachenermittlung abgeschlossen: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden

Die Experten kamen in beiden Fällen zu dem Schluss, dass keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vorliegen. Nach dem Ausschlussprinzip bleibt als einzige Möglichkeit eine technische Ursache übrig. Mit dieser Bewertung werden die Ermittlungen in Kürze abgeschlossen.

Aufgrund der großen Brandausbreitung im Dachstuhl des Bönningstedter Mehrfamilienhauses konnte die Feuerwehr nur von außen über die Drehleiter den Brand bekämpfen.

In Bönningstedt brannte am Mittwochabend im rückwärtigen Bereich des an der Kieler Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein Schuppen in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen, als die ersten der kurz vor 19 Uhr alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Letztlich musste die Dachfläche von zwei Drehleitern aus größtenteils geöffnet werden, um an die darunter liegenden Brandnester zu gelangen. Das Feuer war gegen 22.45 Uhr gelöscht. Es entstand erheblicher Schaden.

Technischer Defekt ist die Ursache: Das Schadensbild ist an beiden Brandstellen sehr hoch

Einen Tag später zerstörte ein weiteres Feuer ein Mittelreihenhaus am Siebentunnelweg in Halstenbek. Kurz vor 18.30 Uhr gingen in der Regionalleitstelle Elmshorn die ersten Anrufe ein, die auf eine starke Rauchentwicklung im Ortsteil Krupunder aufmerksam machten.

Auch hier mussten von zwei Drehleitern aus die Dachpfannen heruntergenommen werden, um an die darunterliegenden Glutnester gelangen zu können. Aufgrund des schnellen und gezielten Einsatzes der Einsatzkräfte konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten und es wurde auf das Mittelreihenhaus begrenzt.