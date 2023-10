Beschwerden in Halstenbek: Autos missbrauchen Fahrradstraße als Schleichweg

Halstenbek. Stau wegen der Baustellen auf und an der A23, zwei Auffahrten gesperrt und auch die angrenzenden Straßen sind wegen Sanierungen dicht: Autofahrer haben es derzeit im Raum Halstenbek und Rellingen schwer – und suchen offenbar auch nach illegalen alternativen Routen.

Und nicht immer geht das gut. Das hat eine Polizeikontrolle am Mittwoch ergeben. Die Beamten hatten sich am Thesdorfer Weg postiert. Der galt lange als Schleichweg, um von Thesdorf nach Halstenbek zu kommen – beispielsweise wenn man schon an der Abfahrt Pinneberg-Süd die A 23 verlässt.

Thesdorfer Weg ist als Fahrradstraße ausgewiesen

Allerdings ist ein Großteil des Abschnittes inzwischen als Fahrradstraße ausgewiesen. Autofahrer, die diesen Bereich nutzen, müssen Anlieger sein, „Durchfahrer“ sind nicht erlaubt.

Mehr zum Thema

Weil sich die Anwohner über den zunehmenden, nicht erlaubten PKW-Verkehr beschwerten, sahen die Beamten nach dem Rechten. Und laut Polizeiangaben sind die Beschwerden nicht unberechtigt.

Schleichweg durch Fahrradstraße: Wer dort fährt, zahlt 30 Euro

In zweieinhalb Stunden ertappten die Polizisten 32 Autofahrer, die verbotenerweise die Fahrradstraße nutzten. Sie erwartet nun ein Bußgeld von 30 Euro. Weitere Kontrollen dieser Art dürften nun folgen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.