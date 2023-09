Kreis Pinneberg: Kürbisse direkt vom Hof – hier gibt es die dicken Dinger

Kürbisse gehören zum Herbst wie die bunten Blättern. Hier kann man sie im Hamburger Umland am besten erwerben.

Kreis Pinneberg. Die Suppenzeit beginnt. Denn der Sommer ist Geschichte, die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Damit wird auch der Beginn der Kürbissaison eingeläutet, die im September und Oktober – spätestens an Halloween – ihren Höhepunkt erlebt.

So gibt es auch im Kreis Pinneberg einige Hofläden, die das beliebte Herbstgemüse zum Verkauf anbieten.

Regenerativer Gemüseanbau auf dem Haidehof in Wedel.

Foto: Gut Haidehof Wedel

160 Obst- und Gemüsesorten und Fleisch in Bioqualität: Gut Haidehof in Wedel

Der Haidehof in Wedel setzt auf regenerative Landwirtschaft und verzichtet so komplett auf die Verwendung von Pestiziden. Kürbisse gibt es hier im Hofladen zu kaufen – jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Neben Kürbissen erwarten Besucher hier eine Vielzahl von Obst- und Gemüsesorten aus eigenem Anbau sowie Eier, Hähnchen- und Rindfleisch.

Adresse: Haidehof 3, 22880 Wedel

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Öffnungszeiten: Dienstag 14-19 Uhr, Samstag 9-15 Uhr

Gemüse seit mehr als 100 Jahren: Hofladen Ladiges in Holm

In Holm gibt es das Herbstgemüse ebenfalls zu kaufen. Der Hofladen Ladiges verkauft sein Obst und Gemüse aus eigenem Anbau bereits seit über 100 Jahren – so auch seine Kürbisse.

Eine große Auswahl an hausgemachten Konfitüren und Gelees reiht sich in das Sortiment des Hofladens ein. Zudem bezieht der Hofladen unter anderem Honig, Fleischwaren und Kaffee von regionalen Partnern. Im Hofladen Ladiges, der seit jeher im Familienbesitz ist, ist also für jeden etwas dabei.

Adresse: Kreuzweg 1, 25488 Holm

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10-18:30 Uhr, Samstag 8:30-16 Uhr

Neben dem Arboretum – erst Pflanzen gucken, dann Kürbis kaufen

Der Laden von Ellerhooper Obst und Gemüse liegt direkt neben dem Arboretum Ellerhoop. Neben eindrucksvoller Natur gibt es für Besucher hier frisches Obst und Gemüse aus eigenem Anbau.

Für Familien ist der Hof zudem ein beliebtes Ausflugsziel, da man hier die Möglichkeit hat, sein Gemüse selbst zu pflücken.

Adresse: Eekbarg, 25373 Ellerhoop

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8-18 Uhr, Samstag und Sonntag 9-18 Uhr

Leckeren Bio-Kaffee und selbst geerntetes Gemüse gibt es auf dem Köllner Hof

Foto: Hamburger Abendblatt

Kürbisse zum Selbsternten auf dem Köllner Hof

Östlich von Elmshorn gelegen baut der Köllner Hof mittlerweile seit knapp 35 Jahren sein Obst und Gemüse auf Bio-Basis an. Der Kürbis ist hier nur eine von vielen Gemüsesorten, die Besucher sowohl kaufen als auch selbst ernten können.

Zudem gibt es jeden Mittwoch eine im Angebot wechselnde Hofkiste, die im Hofladen für 10 Euro erworben werden kann. Eine Vielzahl an Kräutern gibt es auf dem Köllner Hof außerdem im Angebot, und wenn man sich nach dem Ernten eine kleine Pause gönnen will, gibt es seit kurzem einen Kaffeevollautomat mit Bio-Kaffee zum kleinen Preis.

Adresse: Dorfstraße 3, 25337 Kölln-Reisiek

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9-19 Uhr Samstag 9-14 Uhr

Hofladen Aue – Kürbisse und noch viel mehr

Der Hofladen Aue in Klein Nordende wird mittlerweile in der vierten Generation von der Familie Aue bewirtschaftet. Obst und Gemüse, aber auch verschiedene Fleischwaren wie Rind, Ente und Damwild werden hier regional bezogen beziehungsweise selbst angebaut.

Hokkaido-Kürbisse gibt es hier bereits jetzt zu kaufen, Halloween-Kürbisse würden in der nahen Zukunft ebenfalls zum Sortiment dazustoßen.

Adresse: Sandweg 74, 25336 Klein Nordende

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8-12 Uhr 14-18 Uhr, Samstag 7-12 Uhr

Produkte aus dem 24-Stunden-Automat vor dem Hofladen Rellingen.

Foto: Hamburger Abendblatt

Großes Sortiment und 24-Stunden-Automat im Hofladen Rellingen

Im Hofladen Rellingen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Milch aus eigener Herstellung, Backwaren und Eier von benachbarten Betrieben und noch vieles mehr. So auch das orangene Herbstgemüse, welches Ende Oktober wieder viele Häuser im Kreis Pinneberg schmücken wird.

Und für alle, denen sonntags spontan die Milch ausgeht, gibt es einen 24-Stunden-Automat, der mit einigen der beliebtesten Produkte wie Joghurt, Milch und Eiern befüllt ist.

Adresse: Pinneberger Straße 38, 25462 Rellingen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr