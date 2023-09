Trotz 20 Grad – Elmshorn plant Eisvergnügen und Lichtermarkt

Der Elmshorner Lichtermarkt ist vom 27. November bis zum 24. Dezember in der Innenstadt aufgebaut.

Elmshorn. Draußen ist T-Shirt-Wetter, die Menschen tummeln sich auch im September noch in den Eiscafés, und Sonnenbrillen sind an der Tagesordnung. Wer denkt da schon an Schlittschuhlaufen und Glühweintrinken? Das Stadtmarketing Elmshorn zum Beispiel.

In der Krückaustadt wird fleißig geplant, um in diesem Jahr wieder ein Eisvergnügen auf die Beine zu stellen, das diesen Namen auch verdient. Denn im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Energiekrise auf eine echte Eisfläche verzichtet. Als Ersatz wurden zwei Synthetik-Eisstockbahnen aufgebaut, die Veranstaltung kurzerhand zum „Stadtwerke Winterspaß“.

20 Grad – Elmshorn plant schon Eisvergnügen und Lichtermarkt

2023 soll dann alles wieder beim Alten sein, wenn auch nachhaltiger als zuvor. Die Open-Air-Eisbahn auf dem Holstenplatz soll dank modernster Technik und speziellem Dämmmaterial bis zu 30 Prozent weniger Energie verbrauchen, als in den Vorjahren. So soll das Schlittschuhlaufen auf der Echteis-Bahn in diesem Jahr wieder möglich werden.

Vom 17. November bis zum 7. Januar wird der Holstenplatz direkt am Bahnhof im Elmshorner Zentrum zum Stadtwerke Eisvergnügen. Neben Schlittschuhlaufen wird auch das vor allem für Weihnachtsfeiern beliebte Eisstockschießen wieder angeboten.

Elmshorner Schulklassen und Kindergärten haben die Eisbahn für sich

Aber auch an die kleinen Elmshornerinnen und Elmshorn wurde natürlich gedacht. Schul- und Kindergartenkinder aus der Stadt und der näheren Umgebung haben auch in diesem Jahr wieder die Chance, sich montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr auf der Eisfläche auszutoben. Dann steht diese exklusiv den Kindern zur Verfügung. Einzige Ausnahme sind Ferienzeiten und Feiertage.

Schon jetzt können Schulklassen und Kindergärten ihre Wunschzeiten bei der Firma Interevent buchen. Das geht ganz einfach online, der Link dazu ist auf der neuen Webseite des Stadtmarketings unter www.stadtmarketing-elmshorn.de zu finden. Der Eintrittpreis liegt bei 2,50 Euro pro Kind. Schlittschuhe können für denselben Preis ausgeliehen. Helme stehen ebenfalls zur Verfügung, hier wird eine Leihgebühr von einem Euro fällig.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elmshorner Eisbahn kann für Weihnachtsfeiern gemietet werden

Die Erwachsenen kommen eher in den Abendstunden auf ihre Kosten. Gerade für Firmen-Weihnachtsfeiern ist das Eisvergnügen ein beliebter Anlaufpunkt. Daher wird angrenzend die Almhütte „Zum wilden Hirschen“ aufgebaut. Dort gibt es deftige Speisen und kalte oder warme Getränke zur Stärkung nach dem Eisstockschießen. Individuelle Wünsche zum Catering neben die Betreiber unter info@zumwildenhirschen.de entgegen.

Das Eisvergnügen in Elmshorn soll in diesem Jahr wieder mit einer Echteis-Bahn stattfinden.

Foto: HA

Die Eisbahn kann im Rahmen der Aktion „Weihnachtsfeier on Ice“ von Firmen, Vereinen oder privaten Gruppen exklusiv angemietet werden. Freitags und sonnabends geht dies von 18.30 Uhr an für eine Pauschale von 300 Euro pro Stunde. Enthalten sind sowohl Equipment als auch eine professionelle Anleitung und Moderation. Die Buchung erfolgt ebenfalls über die Webseite des Stadtmarketings.

Auch der Elmshorner Lichtermarkt findet 2023 wieder statt

Das Eisvergnügen ist aber nur ein Teil des Elmshorner Winters. Auch der beliebte Lichtermarkt rund um die Königstraße und den Alten Markt steht in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Etwa einen Monat lang, vom 27. November bis zum 24. Dezember, können die Elmshornerinnen und Elmshorner dort mit weihnachtlicher Stimmung zusammenkommen.

Mehr aus Elmshorn

Die Glühwein- und Essensstände, ebenso wie die Aussteller, die schöne Kleinigkeiten und weihnachtliche Waren anbieten, sind in rustikalen Holzhütten untergebracht, außerdem gibt es ein nostalgisches Karussell. Alles unter der preisgekrönten Straßenbeleuchtung, die eigens für Elmshorn kreiert wurde.

Elmshorner Stadtmarketing plant jetzt schon den Winter

Der Fokus des Lichtermarktes liegt auf Gemütlichkeit und Familienfreundlichkeit. So wird jeder Mittwoch zum Familientag mit vergünstigten Angeboten. Außerdem gibt es gerade für die kleinen Besucher viel zu entdecken, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Jedes Jahr zieht der Lichtermarkt mehr als hunderttausend Besucherinnen und Besucher an. Und auch wenn das Wetter im September es noch nicht vermuten lässt und die Vorweihnachtszeit in weiter Ferne zu liegen scheint, Elmshorn ist bereit für den Winter.