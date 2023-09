BMX-Weltmeister zeigt coole Tricks im Zentrum von Uetersen

BMX-Rennfahrer Kristaps Veksa wird am 7. Oktober in Uetersen zeigen, mit was für einem hohen Tempo sich der Parcours von einem Profi bewältigen lässt. Nach dem Workshop mit dem frischgebackenen BMX-Racing-Weltmeister steht die mobile Anlage weitere vier Tage auf dem Uetersener Marktplatz kostenfrei zur Verfügung.