Kreis Pinneberg: Hundebaden und Kindertag – Fünf Gratis-Tipps fürs Wochenende

Pinnebergs Freibad gehört den Vierbeinern, die City den Kindern: Was sonst noch am Wochenende im Kreis Pinneberg los ist.

Menschen verboten, Hunde erlaubt heißt es am Sonnabend in Pinneberg. Beim Hundeschwimmen gilt: Alle Badegäste, die am Wochenende im Pinneberger Freibad ins Wasser springen müssen vier Pfoten haben.

Kreis Pinneberg. Der Herbst hält langsam Einzug, auch wenn die Sonne für Mitte September noch kräftig scheint. Da lohnt es sich gleich doppelt, die sonnigen Tage draußen zu verbringen. Denn auch jetzt, an diesem Wochenende, gibt es noch einige Veranstaltungen im Kreis Pinneberg unter freiem Himmel.

Ob das Hundeschwimmen im Pinneberger Freibad, bei dem nur die vierbeinigen Badegäste ins Wasser dürfen, oder das Quickborner Eulenfest, das am Sonnabend und Sonntag seinen Höhepunkt und Abschluss findet – es ist einiges los im Kreis Pinneberg.

Kreis Pinneberg: Hundeschwimmen bis Kindertag – Fünf Tipps zum Wochenende

Den Auftakt für die Interkulturellen Wochen in Wedel liefert das bunte Dinner am Freitag, 15. September. Von 16 Uhr an wird auf dem Rathausplatz gemeinsam gegessen. Wer teilnehmen möchte, sollte etwas fürs Buffet mitbringen, ebenso wie Teller, Becher und Besteckt.

In Wedel werden die interkulturellen Wochen mit einem bunten Dinner eröffnet.

Foto: Stadt Wedel / Sven Kamin

In Elmshorn gibt es am Sonnabend, 16. September, eine große Eröffnungsfeier von 12 bis 19 Uhr mit Musik, internationalen Speisen, Flohmarkt und vielem mehr. Am Alten Markt an diesem Tag auch das Fest zum internationalen Kindertag gefeiert.

Kreis Pinneberg: Interkulturelle Wochen in acht Gemeinden

Auch in Halstenbek wird am 16. September von 16 Uhr an groß gefeiert. Gemeinsam mit lokalen Akteuren lädt die Gemeinde zur Auftaktveranstaltung der interkulturellen Wochen ins Jugendzentrum JubA23, Bahnhofstraße 22. Dort gibt es Gegrilltes, Kinderschminken, Tischtennis und von 19 Uhr an eine Familiendisco.

All das ist nur der Anfang für die zwei Wochen andauernden interkulturellen Wochen. In den größeren Kommunen im Kreis Pinneberg gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die die Vielfalt in den Mittelpunkt stellen. Darunter Ausstellung, Konzerte und Infoveranstaltungen. Einige Höhepunkte sind auf der Webseite des Kreises unter www.kreis-pinneberg.de zu finden.

Pinneberger Freibad: Hundeschwimmen zum Saisonabschluss

Das Pinneberger Freibad ist schon seit dem 4. September geschlossen. Am Sonnabend, 16. September, wird es aber noch einmal geöffnet – allerdings nur für ganz besondere Badegäste. Denn von 10 bis 14 Uhr gehören die Außenbecken zotteligen Vierbeinern. Das Hundeschwimmen im Bad an der Burmeisterallee 6 bildet den inoffiziellen Saisonabschluss.

Herrchen und Frauchen dürfen nicht baden, das ist beim Hundeschwimmen der Pinneberger Bädern den Tieren vorbehalten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu.

Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Alle Hunde müssen ihre Herrchen und Frauchen mitbringen, die dürfen aber nur vom Rand zuschauen. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt dem Tierschutz zugute. Der Eintritt kostet drei Euro pro Hund, Menschen zahlen nichts. Alle Tiere müssen geimpft sein, außerdem wird eine Haftpflichtversicherung verlangt. Entsprechende Nachweise bitte mitbringen.

Quickborn: Eulen- und Schützenfest geht in die Schlussphase

Schon seit einer Woche feiert die Stadt Quickborn nicht nur ihr 700-jähriges Bestehen, sondern auch das traditionelle Eulen- und Schützenfest. Das geht nun in die Schlussphase. Am Freitag, 15. September, gibt es von 20 Uhr an gleich drei Laternenumzüge zum großen Feuerwerk am Rathausplatz. Um etwa 21 Uhr wird dann der Himmel über Quickborn bunt erleuchtet.

Den Auftakt zum Abschluss des Quickborner Eulenfestes machen Laternenumzüge zum großen Feuerwerk im Zentrum.

Foto: Thomas Warnack / picture alliance/dpa

Am folgenden Sonnabend öffnet der Eulenmarkt schon von 14.30 Uhr an vor dem Rathaus und vor sowie im Freibad und an der Straße Am Freibad. Geboten werden neben einem Flohmarkt, zahlreichen Verkaufs- und Infoständen auch allerlei Leckereien und Aktionen für Kinder.

Quickborn Freibad wird zum Festgelände – Baden muss ausfallen

Auf der Bühne auf dem Freibad-Gelände gibt es Live-Musik und Theater sowie eine Fahrradversteigerung, bevor am Abend von etwa 18 Uhr an DJs und die Band Querbeatz die Tanzfläche eröffnen. Einziger Wermutstropfen: Das Baden im Freibad muss an diesem Wochenende ausfallen.

Den Auftakt zum letzten Tag des Eulen- und Schützenfestes bildet am Sonntag das Jedermann-Preisschießen des Schützenvereins Quickborn-Renzel von 10 bis 17 Uhr am Schiess-Sport-Zentrum, Kugelfang 1. Am Abend folgt dann das Eulenfest-Abschlusskonzert mit dem Bläserensemble Embrassment aus Leipzig. Beginn ist um 17 Uhr in der Neuapostolischen Kirche, Kampstraße 21. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Pinneberg feiert den 26. Kindertag in der Innenstadt

Am Sonntag, 17. September, ist die Pinneberger Innenstadt fest in Kinderhand. Dort wird schon zum 26. Mal von 11 bis 17 Uhr der Pinneberger Kindertag gefeiert. Fast 40 Vereine und Institutionen mit etwa 350 Helferinnen und Helfern sorgen für Spiel, Spaß und jede Menge Action.

Am Sonntag, 17. September, ist die Pinneberger Innenstadt fest in Kinderhand: Dann wird der 26. Pinneberger Kindertag gefeiert.

Foto: Verein Pinneberger Kinder e.V.

Es gibt eine Hüpfburg, eine Kletterwand und einen lebensgroßen Menschenkicker. Außerdem kann mit Jumi Cars gefahren, nach Enten geangelt, gebastelt und am Glücksrad gedreht werden. Natürlich dürfen Kinderschminken, leckere Snacks und Getränke nicht fehlen.

Bühnenprogramm und Aktionen sind allesamt kostenlos

Es wird ein Wikingerdorf vom Jugendtreff Club Nord aufgebaut, DRK, THW und DLRG stellen sich vor, außerdem viele weitere Vereine, Verbände und Pinneberger Kitas. All das findet rund um die Drostei mitten im Herzen Pinnebergs statt.

Außerdem gibt es eine Bühne, auf der nach einem Open-Air-Gottesdienst und der offiziellen Eröffnung ein buntes Programm geboten wird. Mit dabei sind die Tanzgruppe K-Love, die Kampfsportler der Golden Lions, die Waldenauer Stage Kids und die Ballettschule Geigenberger. All das gibt es umsonst, mit Ausnahme der Speisen und Getränke. Generell gilt ein striktes Alkoholverbot.

Wedel: In der Marsch wird das Zugvogelfest gefeiert

An der Nabu Vogelstation Wedeler Marsch wird am Sonntag, 17. September, das Zugvogelfest gefeiert. Mit dem herannahenden Herbst machen sich Millionen Vögel auf den Weg in ihre Überwinterungsgebiete – und sind dabei besonders gut zu beobachten.

Frühes Aufstehen lohnt sich für die wahren Vogelfreunde. Von 7 Uhr an können sie bereits mit Experte Christian Wegst von der Vogelschutzwarte Hamburg Zugvögel zählen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bei Marco Sommerfeld unter sommerfeld@nabu-hamburg.de.

Beim Zugvogelfest an der Nabu-Vogelstation Wedeler Marsch gibt es viel zu entdecken.

Foto: Frederik Büll

Das Zugvogelfest beginnt um 10 Uhr. Es gibt vogelkundliche Führungen um 11, 13 und 15 Uhr entlang der Elbe. Um eine Anmeldung vorab wird gebeten. Ferngläser und Spektive können getestet werden – und werden auch direkt an der Vogelstation verkauft.

Nabu-Experten geben Informationen über Vogelberingung und den Vogelschutz im eigenen Garten. Kinder können Vögel zeichnen und Nistkästen bauen. Die Vogelstation ist in der Nähe der Gaststätte Fährmannssand – und nur zu Fuß erreichbar. Vom Parkplatz Fährmannssand sind es etwa 15 Gehminuten. Die Station ist ausgeschildert.