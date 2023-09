Pinneberg: Super-Spende bietet nun Gratis-Räder für Rellinger Bikepark

Der Pumptrack in Rellingen ist in Norddeutschland einzigartig. Die Bürgerstiftung macht das Angebot jetzt noch reizvoller.

Rellingen. Der 4500 Quadratmeter große Bikepark in Rellingen wurde erst im April eröffnet, erfreut sich aber schon nach kurzer Zeit riesiger Beliebtheit. Kein Wunder: Die öffentliche Freizeit- und Sportanlage ist in drei Bereiche unterteilt und in seiner Größe und Vielfältigkeit einzigartig in Norddeutschland.

Die Bürgerstiftung Rellingen und deren Förderverein möchten jetzt auch die Bewegung per Rad fördern und haben 17 Mountainbikes sowie 30 Schutzausrüstungen in mehreren Größen angeschafft. Kosten: rund 11.000 Euro. Das ist die größte Investition der Stiftung seit der Gründung vor 13 Jahren.

Gespendete Mountanbikes kommen im Bikepark zum Einsatz

Die Räder sollen von Kindern und Jugendlichen genutzt werden und auf dem neuen Bikepark zum Einsatz kommen. Die Caspar-Voght-Schule, gleich neben dem Bikepark, will die Bikes im Sportunterricht einsetzen und die Jugendpflege wird diese in ihr Freizeitangebot aufnehmen.

Offizielle Übergabe der neuen Mountainbikes von der Firma Pirate an die Caspar-Voght-Schule und Jugendpflege zusammen mit Bürgermeister Marc Trampe und der Bürgerstiftung Rellingen.

Foto: Jessica Müller

Unterstützt wurde die Bürgerstiftung Rellingen bei dem Projekt von Ronald Prinzlau von der Firma Pirate aus Halstenbek. Dieser hat der Bürgerstiftung das gesamte Material zu einem Sonderpreis überlassen. Zudem vermittelt der Fahrradexperte in Crashkursen Grundkenntnisse der Fahrradreparatur und Brems-Einstellungen an.

Bikepark Rellingen: Anziehungspunkt für Norddeutschland

,,Wir sehen durch die Anschaffung der BMX-Bikes einen hohen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde‘‘, sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer Christoph Rind. ,,Die Bürgerstiftung unterstützt gerne das Projekt und erweitert bei Bedarf auch noch das Angebot.‘‘

„Der Bikepark hat sich zu einem Anziehungspunkt für ganz Norddeutschland entwickelt. Mit dem Projekt wollen wir die Nutzung durch unsere lokalen Partner fördern und unterstützen. Es ist klasse, dass ein so hohes Interesse an der Anlage besteht“, so Bürgermeister Marc Trampe. „Allen Kids wünschen wir eine gute und heile Fahrt.“

Bikepark in Rellingen aus Landesmitteln gefördert

Der Eintritt zum Bikepark ist frei. Das Projekt wurde durch die Initiative des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz gefördert. Der Vorschlag zu einem Bikepark kam im Vorfeld aus dem Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde.