Polizei Elmshorn: 80-Jähriger verliert Kontrolle und kracht mit Auto in Haus

In Elmshorn ist ein 80-Jähriger mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht.

Elmshorn. Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagvormittag in Elmshorn mit seinem Fahrzeug in einer Hauswand gelandet. Der Mann hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war in ein Wohnhaus gekracht. Auto und Haus wurden erheblich demoliert.

Nach Angaben der Polizei konnte der 80-Jährige aus Elmshorn sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Über Verletzungen und den Gesundheitszustand konnten am Nachmittag seitens der Polizei keine Angaben gemacht werden.

Kontrolle verloren: 80-Jähriger kracht in Elmshorn mit Auto in Hauswand

Der Unfallort an der Adolph-Kolping-Straße liegt nach Angaben der Einsatzkräfte außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes. Der Mann war offenbar von dem gegenüberliegende Netto über die Straße in den Vorgarten des Hauses gefahren. Am BMW des Unfallfahrers sowie an dem Wohnhaus entstand massiver Sachschaden.

Immer wieder sind Senioren im Kreis Pinneberg in schwere Unfälle verwickelt, oft mit schlimmen Folgen. In diesem Fall ging der Unfall glimpflich aus. Doch immer wieder gibt es Forderungen, die Fahrtauglichkeit von Senioren regelmäßig zu überprüfen.

Kreis Pinneberg: Senioren immer wieder in schwere Unfälle verwickelt

Führerscheine sind in Deutschland lebenslang gültig. Ein Vorstoß der EU-Kommission könnte das ändern. Die sieht Überprüfungen im Rhythmus von fünf Jahren vor. In Deutschland setzt man bislang auf Freiwilligkeit. Ob jemand seinen Führerschein abgibt, entscheidet im Normalfall die Person selbst.

Erst kürzlich hatte das Hamburger Abendblatt über einen Vorschlag berichtet, Senioren dafür zu belohnen, wenn sie ihren Führerschein freiwillig abgeben. Demnach sollten sie ein Jahr kostenlos ein Deutschland-Ticket bekommen, wenn sie auf ihre Fahrerlaubnis verzichten.