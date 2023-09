Staugefahr im Kreis Pinneberg: Sieben Straßen gleichzeitig voll gesperrt

Rellingen. Das nennt man wohl eine konzertierte Sanierungsaktion: Im Kreis Pinneberg sind von der kommenden Woche an sieben Straßen in vier Orten gleichzeitig zwei Wochen lang voll gesperrt. Der Grund sind umfangreiche Asphaltierungsarbeiten.

Das Amt Pinnau mit Sitz in Rellingen hat am Dienstag über die geplanten Vollsperrungen informiert. Betroffen sind Straßen in Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Ellerbek und Tangstedt.

Dort sollen die Baumaßnahmen am Mittwoch, 20. September, beginnen: In Borstel-Hohenraden am Himmelmoorweg und an der Hexentwiete, in Kummerfeld am Fasanenweg sowie in Ellerbek am Gooshornweg, am Nienkampsweg und am Rugenberger Mühlenweg. Die Maßnahmen sollen laut Planung zweieinhalb Wochen dauern und am Freitag, 6. Oktober, beendet sein.

Auch in Tangstedt wird eine Straße asphaltiert

Am 26. September geht es zudem auch in Tangstedt weiter. Der Brooksweg wird ebenfalls bis zum 6. Oktober voll gesperrt. Zunächst wird die alte Asphaltschicht abgefräst und dann durch eine neue ersetzt. Wetterbedingt können sich die Arbeiten verzögern, so die Verwaltung.

Die Arbeiten werden von der Firma Eurovia ausgeführt. Mit rund 3800 Mitarbeitern zählt sie zu den größten Bauunternehmen Deutschlands. Das Unternehmen könne genügend Maschinen und Mitarbeiter stellen, um parallel an mehreren Stellen im Kreis Pinneberg zu arbeiten.

Sieben Straßen an vier Orten gesperrt – droht Verkehrschaos?

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Bei sieben Vollsperrungen gleichzeitig, könne es durchaus zu Verkehrsbehinderungen kommen. „Aber wir erwarten kein Verkehrschaos. Das sind ja alles unterschiedliche Gemeinden. Die Straßen liegen weit auseinander“, sagt Gisela Block vom Amt Pinnau, Fachbereich Bauen und Ordnung.