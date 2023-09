Kostenloser Weltkindertag: Diese Gratis-Feste gibt es im Kreis Pinneberg

In vier Orten sind große, kostenlose Familientage mit Spiel und Spaß geplant. Was bei den Feiern alles geboten wird.

Kreis Pinneberg. Am 20. September ist Weltkindertag. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Viele Gemeinde und Städte im Kreis Pinneberg haben zu diesem Anlass für das kommende Wochenende Kinderfeste organisiert, um den Kindern einen tollen Tag zu ermöglichen.

In Pinneberg beteiligen sich fast 40 Vereine und Institutionen mit rund 350 Helfern. Der 26. Pinneberger Kindertag wird am Sonntag, 17. September, von 11 bis 17 Uhr rund um die Drostei gefeiert – mit Kletterwand, motorisierte Miniautos, Dosenwerfen, Glücksrad und Kinderschminken und Infoständen.

Kinderfest in Pinneberg: viele Angebote für Kinder sind kostenlos

Das SummerJazz-Team um Ralph Kricke ist mit dem Schlagzeughersteller Adoro mit einem Stand vertreten. Es darf getrommelt und Schlagzeuge ausprobiert werden. Die Waldenauer Stage Kids führten einen Sketch auf. Und auf der Bühne wird getanzt.

Veranstalter sind die Stadt Pinneberg und der Verein Pinneberger Kinder. „Seit der Kindertag 1995 aus der Taufe gehoben wurde, war das Motto stets ‚Ich stamme aus einer Kindheit wie aus einem Land‘ von Antoine de Saint-Exupéry“, sagt Sönke-Peter Hansen, Vorsitzender des Vereins Pinneberger Kinder e. V.. Das Motto gilt auch in diesem Jahr.

Pinneberger Vereine und Institutionen bieten buntes Programm

Es gebe hier in Pinneberg so viele kostenlose Angebote für die Kleinen, viel Spaß und Action, wo sie toben und spielen und einfach mal Kind sein können. „Und am Pinneberger Kindertag werden genau diese Angebote sichtbar. Kommen Sie vorbei, lernen Sie unsere Vereine und Institutionen, die sich für Kinder und ihre Interessen einsetzen, kennen. Sie werden überrascht sein, wie viele es sind“, sagt Hansen.

Die Angebote für die Kinder sind kostenlos. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, zu familienfreundlichen Preisen. Ganz klar ist: Es herrscht Alkoholverbot.

Plakate auf dem Veranstaltungsgelände mit QR-Code. So können alle Informationen aufs Handy geladen werden. Die Stadt und der Verein Pinneberger Kinder haben eine zentrale Auskunftsstelle eingerichtet.

Tornesch feiert am Sonntag Weltkindertag

Auch in Tornesch wird der Weltkindertag am Sonntag, 17. September, von 13 bis 17 Uhr groß gefeiert. Die Stadt Tornesch als Veranstalterin lädt zum großen Familienfest rund um die Klaus-Groth-Schule und das Jugendzentrum JottZett. Der Eintritt ist frei und die Preise für Essen und Getränke familienfreundlich gestaltet.

Die Pfadfinder bauen ein Zelt auf und bieten Stockbrot an. Die DRK-Kita Friedlandstraße bietet Waffeln an, der Förderverein der Johannes-Schwennesen-Schule sorgt für Getränke. Geplant ist ein Flohmarkt, organisiert vom Förderverein der Klaus-Groth-Schule.

Die Kinder können sich an der Kletterwand oder beim Dart ausprobieren. Eine Trommelgruppe und ein Zauberer treten auf.

Kinderfest in Elmshorn ist Teil der interkulturellen Woche

In Elmshorn ist das Kinderfest am Sonnabend, 16. September, Teil der Interkulturellen Woche. Auf dem Platz der Kinderrechte, der vor fünf Jahren hinter der Nikolaikirche eingeweiht wurde, ist ein Karussell aufgebaut. Ein Clown sorgt für Lacher. Die Kinder können sich von 12 bis 17 Uhr bunt schminken lassen, sie können basteln und spielen.

Kinder lieben es, sich das Gesicht bunt anmalen zu lassen.

Foto: picture alliance / dpa

An dem Abend zuvor gibt es eine Veranstaltung, bei der Kinder und Jugendliche ihre Gedanken zu den Kinderrechten in künstlerischer Form einbringen können. Die vom Kinderschutzbund Elmshorn und dem Lebenshilfe Familienzentrum Langelohe organisierte Veranstaltung in der VHS wendet sich ausdrücklich auch an ältere Kinder und Jugendliche.

Diese sollen sich mit Wortbeiträgen zu den Kinderrechten äußern und diese literarisch oder als Performance auf der VHS-Bühne reflektieren. Für die musikalische Begleitung sorgt die Pianistin Cynthia Karatsoli.

Kinderschutzbund Elmshorn feiert den Weltkindertag

Kleinere Kinder können sich ebenfalls künstlerisch an diesen Abend beteiligen. Inspiriert von der Siegerarbeit des Kita-Wettbewerbs 2023 sollen sie mit ihren Handabdrücken zwei Bilder zu den Kinderrechten gestalten. Diese Bilder werden gerahmt und an verschiedenen öffentlichen Orten gezeigt. Der bunte Abend findet statt am Freitag 15. September, von 18 Uhr an in der VHS Elmshorn, Bismarckstraße 13, in Elmshorn. Der Eintritt ist frei.

Die Jürgenstraße in Elmshorn verwandelt sich am Dienstag, 19. September, von 16 bis 18 Uhr wieder in eine bunte Spielzone. Mit Blick auf den Weltkindertag feiert auch der Kinderschutzbund Elmshorn ein tolles Kinderfest mit Spielen, Kinderschminken, Karussellfahren, Basteln. Es gibt viele Mitmachaktionen. Alles ist kostenfrei, eine Anmeldung braucht es nicht.

Rellinger Aktionstag zum Weltkindertag

Am Mittwoch, 20. September, dreht sich beim Weltkindertag in Rellingen alles um die Kinder. Hierzu lädt die Gemeinde Rellingen mit Partnern von 15 bis 18 Uhr auf den Schulhof der Caspar-Voght-Schule in Höhe des Jugendzentrums Oase ein.

Jessica Müller von der Gemeinde Rellingen (v.l.) lädt zusammen mit Partnern wie dem Rellinger FC, der Jugendpflege Rellingen, dem Rellinger Turnverein, der Pastorin Inga Roetz-Millon und Bürgermeister Marc Trampe zum Rellinger Kindertag ein.

Foto: Rellinger Gemeinde

Die Besucher erwartet Trampolin-Springen, eine Rodelbahn, Hüpfburgen sowie Kinderschminken. Evoli und Pikachu von den Pokémons werden zu Gast sein. Des Weiteren wird das Jugendmobil zusammen mit Rellinger Vereinen und Unternehmen diverse Aktionen anbieten.

In Rellingen grillt der Bürgermeister Burger

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Schüler des 13. Jahrgang der Caspar-Voght-Schule bieten selbstgebackenen Kuchen und Waffeln zum Verkauf an. Außerdem gibt es Stände mit Softeis, Crêpes, Pommes und Kaffee. „Unser Bürgermeister Marc Trampe wird gegen eine freiwillige Spende für die Bürgerstiftung Burger für die Bürger beim Aktionstag grillen,“ berichtet Jessica Müller, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Finanziert wird der Weltkindertag durch das Innenstadtförderprogramm des Landes. Hierfür hat die Gemeinde Rellingen auf Antrag unter anderem Mittel für die Rellinger Aktionstage zur Verfügung gestellt bekommen.