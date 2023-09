Kulturkreis Halstenbek: Comedy, Konzerte, Lesungen - das kommende Programm

Halstenbek. Fünf Veranstaltungen umfasst das Programm des Kulturkreises Halstenbek für das zweite Halbjahr 2023 – und so manche kulturelle Perle ist darunter. Höhepunkt des Programms ist die Neujahrsgala, die schon zum 18. Mal stattfinden wird. Wie immer bieten die Organisatoren einen bunten Mix aus Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Kabarett auf.

Den Anfang macht ein Vortrag über eine neue Wirtschaftsmacht. „China verstehen. Das Universum des gelben Drachen“ – so ist der Vortrag des freiberuflichen Politik-Dozenten Uwe Christiansen überschrieben. Er findet am Freitag, 15. September, um 20 Uhr in der Arche Noah am Haselweg statt. Der Eintrittspreis: zwölf Euro, Mitglieder zahlen zwei Euro weniger.

Kulturkreis-Programm: Comedy, Konzerte, Lesungen – hochwertige Kultur in Halstenbek

Es folgt als musikalisches Highlight das Diogenes Quartett, das extra aus München anreist. Es gehört zu den renommiertesten deutschen Streichquartetten dieser Zeit und wird Perlen der Kammermusik präsentieren.

Uwe Christiansen referiert beim Kulturkreis Halstenbek über die Wirtschaftsmacht China.

Foto: Kulturkreis Halstenbek

Die Veranstaltung findet in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Halstenbek, Bickbargen 111, am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr statt. Der Eintritt kostet 20 Euro, für Mitglieder 15 Euro.

Mitglieder des Kulturkreises erhalten eine Ermäßigung

Freunde von Kabarett und Comedy dürfen sich auf Jan-Christof Scheibe freuen, der mit seinem musikalischen Programm “OGODD – OGODD, Mensch Gott, Du kannst ja richtig witzig sein!” bestens unterhalten wird.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Kabarettist und Schauspieler ist auch als Chorleiter des “Heaven Can Wait Chor” bekannt. Die Veranstaltung findet in der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule An der Bek an der Hartkirchener Chaussee 8a statt – und zwar am Freitag, den 3. November, um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Mitglieder: 15 Euro.

Eine Lesung zur Weihnachtszeit soll für Vergnügen sorgen

In der Weihnachtszeit wird der Roman „Der Weihnachtshund”von Daniel Glattauer mit einer szenischen Lesung mit Volker Hanisch und Anika Gramser vorgestellt. Das Buch ist die ideale und lustige Lektüre für alle, die Weihnachten aus langjähriger Erfahrung kennen und fürchten. Das Werk ist quasi ein Antidepressivum gegen den vorweihnachtlichen Stress.

Diese Veranstaltung findet am Freitag, 8. Dezember, im Gemeindezentrum Arche Noah statt und kostet zwölf Euro, für Mitglieder 10 Euro.

Halstenbek: 18. Neujahrsgala als Höhepunkt des Programms

Unter der Leitung von Prof. Stefan Czermak (r.) wird es wieder Highlights aus der unterhaltenden Wiener Klassik geben, mit Arien und orchestralen Werken für die spezielle Neujahrsstimmung! Wie immer, werden auch diesmal hervorragende Solisten auftreten. Zu sehen Valeri Krivoborodov und Stefan Czermak

Foto: Kulturkreis Hastenbek

Das Halbjahresprogramm wird komplettiert durch die traditionelle Neujahrsgala mit den Hamburger Kammersolisten, die für den 5. Januar (19 Uhr) in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums eingeplant ist. Es spielen wie immer die Hamburger Kammersolisten unter der Leitung von Professor Stefan Czermak.

Geboten werden Highlights aus der Wiener Klassik mit Arien und orchestralen Werken für die spezielle Neujahrsstimmung. Wie immer werden natürlich hervorragende Solisten auftreten.

Die Macher des Halstenbeker Kulturkreises hoffen auf möglichst viele Zuschauer. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Cremer, Hauptstraße 51, und die See-Apotheke, Seestraße 252, im Ortsteil Krupunder. Wenn noch vorrätig, gibt es auch Karten an der Abendkasse.

Programm: Kulturkreis Comedy, Konzerte, Lesungen – hochwertige Kultur in Halstenbek

Mitglieder erhalten wie immer eine Ermäßigung. Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft im Kulturkreis beträgt zwölf Euro, Ehepaare zahlen 18 Euro.